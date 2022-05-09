MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Shanina Shaik anne olacağını duyurdu! Karnı burnunda poz

Shanina Shaik anne olacağını duyurdu! Karnı burnunda poz

09.05.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Victoria's Secret modeli Shanina Shaik, ilk bebeğine hamile olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu. Shaik'in büyüyen karnıyla verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

Shanina Shaik anne olacağını duyurdu! Karnı burnunda poz

Victoria's Secret modeli Shanina Shaik, ilk bebeğine hamile olduğunu dün sosyal medya hesabından açıkladı. Dünyaca ünlü isim, 'Anneler Günü'nde ilişkisini gözlerden uzak yaşadığı erkek arkadaşı Matthew Adesuyan ile bebek beklediklerini, büyüyen karnıyla verdiği pozlarıyla Instagram hesabından duyurdu.

"EN İYİ ARKADAŞIN OLMAYA HAZIRIM"

Shaik, gönderisini; "Hayatımın yeni aşkına, beni annen olarak seçtiğin için teşekkür ederim. Sana şunu söyleyebilirim ki senin rehberin, koruyucun ve en iyi arkadaşın olmaya hazırım" sözleriyle yayınladı.

Shanina Shaik anne oluyor
Ünlü model, sözlerine; “Gebeliğin bu değerli yolculuğunda her ay geçtikçe, anne olmanın rolünü öğreniyorum. Daha önce hiç yaşamadığım, kendimle ilgili bile olmayan bir duygu. Senin için her şeyi yaparım, senin için her şey olurum ve senin için her şeyi feda ederim" diye devam etti.

2

“Bana annelik hakkında çok şey öğreten harika bir kadın tarafından büyütüldüm" diyen Shaik, "Onun beni büyüttüğü gibi seni büyütmek istiyorum; nazik, sevecen ve düşünceli. Büyük hayaller kurup çok çalışman, hayatını tutkuyla yaşaman ve hedeflerin ne olursa olsun ulaşman için sana rehberlik etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

1

2019 yılında 14 ay evli kaldığı DJ Ruckus ile yollarını ayıran ünlü model, bebeğine karşı duygularını şu sözlerle tamamladı:

Hayat önüne ne çıkarırsa çıkarsın, senin için orada olacağımı ve bana güvenebileceğini bilmeni istiyorum. Tıpkı benim gibi, hayatının her anında desteklenecek ve sevileceksin. Seni bugün dünyayla paylaşmak, Anneler Günü'nde alabileceğim en değerli hediye. Annen ve baban seninle tanışmak için sabırsızlanıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Derya Uluğ göğüs dekolteli sahne kostümüyle olay yarattı!Derya Uluğ göğüs dekolteli sahne kostümüyle olay yarattı!
Akılalmaz soru! "Kocam ayak parmaklarımı emerek..."Akılalmaz soru! "Kocam ayak parmaklarımı emerek..."
Yüz felcinden sonra sırra kadem basan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktıYüz felcinden sonra sırra kadem basan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gerilimden sonra sürpriz oy oranı! Dengeler değişti..

Gerilimden sonra sürpriz oy oranı! Dengeler değişti..

Putin'den Ukrayna açıklaması: Kiev nükleer silah peşindeydi

Putin'den Ukrayna açıklaması: Kiev nükleer silah peşindeydi

Yoga kursunda hipnozlu tecavüz!

Yoga kursunda hipnozlu tecavüz!

Transparan elbisesi olay! 'Gülşen'i geçtin!'

Transparan elbisesi olay! 'Gülşen'i geçtin!'

''Gedson Fernandes Fenerbahçe'de!'' Ortalık bir anda karıştı...

''Gedson Fernandes Fenerbahçe'de!'' Ortalık bir anda karıştı...

'Kurtlar Vadisi'nin 'Güllü'sü o ülkeye gitti! İşte yeni işi

'Kurtlar Vadisi'nin 'Güllü'sü o ülkeye gitti! İşte yeni işi

İlginizi Çekebilir

Savaşın dehşetine dayanamadı! Şimdi bir seks işçisi

Savaşın dehşetine dayanamadı! Şimdi bir seks işçisi

Feci şekilde can verdi! 90 dakika kurtarılmayı bekledi

Feci şekilde can verdi! 90 dakika kurtarılmayı bekledi

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Davaya hareketleri damga vurdu! “Mimikleri güven sarstı”

Davaya hareketleri damga vurdu! “Mimikleri güven sarstı”

Her şeyi online görüşme üzerinden yaptılar! Bunu bile

Her şeyi online görüşme üzerinden yaptılar! Bunu bile

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.