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Sharon Stone'un vefat eden yeğeni üç kişiye hayat verdi

04.09.2021 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü aktris Sharon Stone'un erkek kardeşi Patrick'in 11 aylık oğlu River William, çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Minik River'ın vefatının ardından bağışlanan organları aracılığıyla üç kişinin hayata tutunmasını sağladığı açıklandı.

Sharon Stone'un vefat eden yeğeni üç kişiye hayat verdi

Ünlü oyuncu Sharon Stone (63), zor günlerden geçiyor. Stone'un yeğeni ve aynı zamanda vaftiz oğlu olan River William, bir süredir çoklu organ yetmezliği ile mücadele ediyordu. Hastanede yoğun bakımda tedavi gören 11 aylık River William Stone, hayatını kaybetti.

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ÜÇ KİŞİYE HAYAT VERDİ

Sharon Stone'un erkek kardeşi Patrick Stone'un eşi Tasha Stone, önceki gün River'ın, organ nakli bekleyen üç farklı kişiye hayat verdiğini açıkladı. Aynı paylaşım organ bağışı konusunda faaliyet gösteren bir kuruluşun sosyal medya sayfasından da yapıldı.

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"KAHRAMAN OLDU"

11 aylık oğlunu kaybeden acılı anne, "Şimdi River bir kahraman oldu. Bir çoğumuzun kendimiz için asla umut edemeyeceği bir katkıyı ölümünden sonra yaptı ve bize kısacık hayatların bazen en anlamlısı olabileceğini kanıtladı." şeklinde konuştu.

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Tasha Stone, "Tatlı oğlumuzu özlemeden geçecek tek bir günümüz, tek bir saatimiz, tek bir dakikamız hatta tek bir saniyemiz bile olmayacak ama onun organlarının birilerinde yaşadığını bilmek bizi biraz olsun rahatlatacak." dedi.

"O ZAMANA KADAR SENİNLE GURUR DUYACAĞIZ"

Minik River'ı tekrar kollarına alabilecekleri günü bekleyeceklerini belirten Stone, mesajını, "O zamana kadar seninle gurur duyacağız kahramanımız..." ifadeleriyle bitirdi.
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DUA İSTEMİŞTİ

Ünlü oyuncu, birkaç gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerinden dua istemişti. Stone, "Lütfen onun için dua edin, bir mucizeye ihtiyacımız var!" ifadelerini kullanmıştı.

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