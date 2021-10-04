Sherlock Holmes gibi inceledi! Eşinin kendisini aldattığını gönderdiği fotoğraftan aldı

TikTok’ta ‘shesough’ adıyla videolar paylaşan sosyal medya kullanıcısı eşinin ihaneti yakalama hikayesi anlattı. Paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı. Eşinin arkadaşlarıyla beraber tatile gittiğini söyleyen TikTok kullanıcısı, otel odasından kendisine gönderilen fotoğrafla ihaneti fark etti. ‘shesough’ isimli kadın paylaşımına, “Kocam suitinde tatlı gözükmeye çalıştığı fotoğraflar gönderdi ama bazı garip şeyler fark ettim. Şimdi kendisi bekar biri, ne olduğunu tahmin edersiniz” dedi.

“FOTOĞRAF ELE VERDİ”

Sosyal medya hesabından eşinin gözünü gizleyerek kendisine gönderdiği fotoğrafları paylaşan ‘shesough’ dikkatli bir gözün fark edebileceği detaylardan ihanete uğradığını anladı. Aynanın önünde bulunan düzleştirici ve tarak şüphelerini doğrularken, arka planda bulunan makyaj çantası ise netlik kazandırdı.

DÖNMESİNİ BEKLEDİ

Fotoğrafta gördüğü detayları eşine sorabilmek için dönmesini bekleyen ‘shesough’, kocasının arkadaşlarıyla tatiline dair herhangi bir anıdan bahsetmemesinden sonra fotoğraftaki düzleştiriciyi gösterdiğini belirtti. Eşine başka bir kadınla ilişkisi olup olmadığını net bir dille sorduğunu söyleyen ‘shesough’ ise kocasının inkar etmesi üzerine boşanmaya karar verdiğini anlattı.



