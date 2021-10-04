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  4. Sherlock Holmes gibi inceledi! Eşinin kendisini aldattığını gönderdiği fotoğraftan aldı

Sherlock Holmes gibi inceledi! Eşinin kendisini aldattığını gönderdiği fotoğraftan aldı

04.10.2021 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayatınız boyunca bir kez de olsa aldatılmışsınızdır. Güvensizlikle beraber ‘Yapmaz’ dediğiniz zamanlarda dahi iç güdüsel olarak bir şeylerin ters gittiğini hissedersiniz ve partnerinizi gizlice takip etmeye başlarsınız. TikTok hesabında eşinin kendisini aldatma hikayesini paylaşan kadın, Sherlock Holmes detaycılığı ile olayı çözmeyi başardı.

Sherlock Holmes gibi inceledi! Eşinin kendisini aldattığını gönderdiği fotoğraftan aldı

TikTok’ta ‘shesough’ adıyla videolar paylaşan sosyal medya kullanıcısı eşinin ihaneti yakalama hikayesi anlattı. Paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı. Eşinin arkadaşlarıyla beraber tatile gittiğini söyleyen TikTok kullanıcısı, otel odasından kendisine gönderilen fotoğrafla ihaneti fark etti. ‘shesough’ isimli kadın paylaşımına, “Kocam suitinde tatlı gözükmeye çalıştığı fotoğraflar gönderdi ama bazı garip şeyler fark ettim. Şimdi kendisi bekar biri, ne olduğunu tahmin edersiniz” dedi.

“FOTOĞRAF ELE VERDİ”

kapak fotoğraf

Sosyal medya hesabından eşinin gözünü gizleyerek kendisine gönderdiği fotoğrafları paylaşan ‘shesough’ dikkatli bir gözün fark edebileceği detaylardan ihanete uğradığını anladı. Aynanın önünde bulunan düzleştirici ve tarak şüphelerini doğrularken, arka planda bulunan makyaj çantası ise netlik kazandırdı.

DÖNMESİNİ BEKLEDİ

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Fotoğrafta gördüğü detayları eşine sorabilmek için dönmesini bekleyen ‘shesough’, kocasının arkadaşlarıyla tatiline dair herhangi bir anıdan bahsetmemesinden sonra fotoğraftaki düzleştiriciyi gösterdiğini belirtti. Eşine başka bir kadınla ilişkisi olup olmadığını net bir dille sorduğunu söyleyen ‘shesough’ ise kocasının inkar etmesi üzerine boşanmaya karar verdiğini anlattı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok Aldatma
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