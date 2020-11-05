Sibel Aslan yüzü kanlı fotoğrafını paylaşarak yardım istedi: Ben ölmeden sesim olun

Kayseri’de yaşayan Sibel Aslan ile Onur D., 6 yıl önce evlendi. 5 yıl evli kalan ve 1 çocukları olan çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle geçen yıl boşandı. Ayrılmalarına rağmen Onur D., eski eşi Sibel Aslan’ı rahatsız etmeyi sürdürdü. Genç kadın, boşandığı eşinin kendisini darp ettiği yüzü kanlı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak yetkililerden yardım istedi.

"BU ADAMDAN KORKUYORUM"

Aslan yaptığı paylaşımda, "Arkadaşlar lütfen bana yardım edin. Karşımda madde bağımlısı olan bir insan var. 6 sene önce evlendim. 1 sene önce de anlaşmalı boşandım ama halen kurtulamadım. Benden şans istiyor. Defalarca verdim ama sonuç aynı. Hep ben zarar görüyorum ama artık sırf o barışmak istiyor diye barışmak istemiyorum. Bu adamdan korkuyorum” diye konuştu.

"ARKAMDA GÖZÜ YAŞLI EVLAT BIRAKMAK İSTEMİYORUM"

Yardım isteyen Aslan, "Barışma isteğini reddettiğim için hayatımda birinin olduğunu ve onunla ilişkim olduğunu düşünüp çevremdeki tüm erkek tanıdıklarıma ulaşıp onları tehdit edip, ahlaksız sorular soruyor. Kafasında kurduğu şeylerden ötürü benim onu ihanet ettiğimi ve namussuzluk yaptığımı söylüyor. Bu durum onda artık hastalık haline gelmiş durumda. Beni öldüreceğini, yok edeceğini son olarak da kendisine sıkacağını söylüyor. Defalarca uzaklaştırma almama rağmen Onur’u durdurmaya yetmiyor. Gerekli cezayı alması için benim sesim olun, paylaşın lütfen. Arkamda gözü yaşlı bir evlat bırakmak istemiyorum. Bir kadın cinayetinin haberi olmak istemiyorum. Ben ölmeden sesim olun” ifadelerini kullandı.

POLİS BOŞANDIĞI EŞİNİ GÖZALTINA ALDI

Kayseri'de boşandığı eşinden tehdit aldığını belirten 1 çocuk annesi Sibel Aslan'ın sosyal medya aracılığıyla yaptığı yardım çağrısı üzerine polis hemen harekete geçti. Konu ile ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Aslan'ın suçladığı boşandığı eşi Onur D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

