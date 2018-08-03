Sibel Can'ın eski eşi Sulhi Aksüt yıllar sonra ortaya çıktı

Can\u2019dan bo\u015fand\u0131\u011f\u0131ndan beri g\u00f6zlerden uzak bir hayat s\u00fcrd\u00fcren Aks\u00fct, \u00f6nceki g\u00fcn Ni\u015fanta\u015f\u0131\u2019nda objektife yans\u0131d\u0131. \n\nSibel Can\u2019\u0131n 18 ya\u015f\u0131ndaki k\u00fc\u00e7\u00fck o\u011flu Emir\u2019in babas\u0131 olan Aks\u00fct, sorulara yan\u0131t vermedi.\n\nPARTNERPelin hamile mi?Hazar Erg\u00fc\u00e7l\u00fc Ve Onur \u00dcnl\u00fc art\u0131k ka\u00e7m\u0131yor'Kim Milyoner Olmak \u0130ster' yar\u0131\u015fmas\u0131na Harvard'l\u0131 yar\u0131\u015fmac\u0131 damga vurdu