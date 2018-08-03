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Sibel Can'ın eski eşi Sulhi Aksüt yıllar sonra ortaya çıktı

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.08.2018 10:04 | Son Güncelleme

Sibel Can’ın 11 yıl evli kaldığı Sulhi Aksüt, yıllar sonra görüntülendi.

Sibel Can'ın eski eşi Sulhi Aksüt yıllar sonra ortaya çıktı

Can’dan boşandığından beri gözlerden uzak bir hayat sürdüren Aksüt, önceki gün Nişantaşı’nda objektife yansıdı.

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Sibel Can’ın 18 yaşındaki küçük oğlu Emir’in babası olan Aksüt, sorulara yanıt vermedi.

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Anahtar Kelimeler:
Sülhi Aksüt Emir Aksüt Sibel Can

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