Sibel Can'ın ona bakmadığı söyleniyordu! Yaşamını yitirdi

Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın Alzheimer hastası anneannesi Karagümrük'teki evinde vefat etti.

Acı haberi duyuran 'Duymayan Kalmasın' programının sunucusu Cengiz Semercioğlu, cenazenin bugün toprağa verileceğini söyledi.

Alzheimer hastası anneannesine bakmıyor mu?

Sibel Can’ın ailesiyle ilgilenmediği hatta Alzheimer hastası anneannesine bakmadığı iddia edilmişti.

Sanat hayatına 30 yıl önce atılan Sibel Can annesi Emine Gül Sezer Cangüre’yi 2006 yılında kaybetmişti. O dönem zor günler geçiren Can, teselliyi anneannesine yardım ederek bulmuştu. Anneannesine doğup büyüdüğü Karagümrük'te ev veren Sibel Can, Karagümrük’te yatırımlarını sürdürmüştü. Ailesini de düşünerek altında dükkanı olan üç katlı bir bina satın alan Can, bu dairelerden birini dayısına diğerini ise Alzheimer hastası anneannesi vermişti.

Sibel Can sessizliğini korurken, teyzesi Figen Cangüre, iddiaların asılsız olduğunu söylemişti.

