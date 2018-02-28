MAGAZİN

Sibel Can'ın ona bakmadığı söyleniyordu! Yaşamını yitirdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.02.2018 12:18 | Son Güncelleme

Sibel Can'ın Alzheimer hastası anneannesi 92 yaşında vefat etti

Sibel Can'ın ona bakmadığı söyleniyordu! Yaşamını yitirdi

Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın Alzheimer hastası anneannesi Karagümrük'teki evinde vefat etti.

Acı haberi duyuran 'Duymayan Kalmasın' programının sunucusu Cengiz Semercioğlu, cenazenin bugün toprağa verileceğini söyledi.

Alzheimer hastası anneannesine bakmıyor mu?

Sibel Can’ın ailesiyle ilgilenmediği hatta Alzheimer hastası anneannesine bakmadığı iddia edilmişti.

Sanat hayatına 30 yıl önce atılan Sibel Can annesi Emine Gül Sezer Cangüre’yi 2006 yılında kaybetmişti. O dönem zor günler geçiren Can, teselliyi anneannesine yardım ederek bulmuştu. Anneannesine doğup büyüdüğü Karagümrük'te ev veren Sibel Can, Karagümrük’te yatırımlarını sürdürmüştü. Ailesini de düşünerek altında dükkanı olan üç katlı bir bina satın alan Can, bu dairelerden birini dayısına diğerini ise Alzheimer hastası anneannesi vermişti.

Sibel Can sessizliğini korurken, teyzesi Figen Cangüre, iddiaların asılsız olduğunu söylemişti.

MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER OLDU?

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sibel Can sibel can üzgün

En Çok Okunan Haberler

Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı

Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı

4 yıl önce yarışan güzel şimdi dizilerin aranılan yüzü

4 yıl önce yarışan güzel şimdi dizilerin aranılan yüzü

Hindistan'da iki yaşındaki çocuğu böyle kaçırdı

Hindistan'da iki yaşındaki çocuğu böyle kaçırdı

Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt'un son hali görenleri şaşırtıyor!

Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt'un son hali görenleri şaşırtıyor!

Yeni düzenleme geliyor! Sigara kapalı dolapta satılacak

Yeni düzenleme geliyor! Sigara kapalı dolapta satılacak

İstanbul'da ürküten görüntü! Meteoroloji'den kritik uyarı

İstanbul'da ürküten görüntü! Meteoroloji'den kritik uyarı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Pınar Altuğ botoksu abarttı! Son görüntüsü şoke etti

Pınar Altuğ botoksu abarttı! Son görüntüsü şoke etti

Çukur'un son bölümündeki bu hata güldürdü

Çukur'un son bölümündeki bu hata güldürdü

Özge Özpirinçci'nin babası ameliyat oldu

Özge Özpirinçci'nin babası ameliyat oldu

Gupse Özay reklam yüzü oldu!

Gupse Özay reklam yüzü oldu!

Türkiye kökenli oyuncu Trump yüzünden işinden oldu

Türkiye kökenli oyuncu Trump yüzünden işinden oldu

Dönercilik yapmaya başlayan oğluna mesaj!

Dönercilik yapmaya başlayan oğluna mesaj!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.