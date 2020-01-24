MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sibel Can'ın son paylaşımındaki detay gözden kaçmadı!

Sibel Can'ın son paylaşımındaki detay gözden kaçmadı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 10:06 | Son Güncelleme

Paylaştığı fotoğraflarına sürekli photoshop yaptığı için eleştirilen Sibel Can son paylaşımıyla yine olay oldu! Sibel Can bu sefer fena yakalandı.

Sibel Can'ın son paylaşımındaki detay gözden kaçmadı!

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Sibel Can son yaptığı paylaşımla olay oldu. Aldığı ve verdiği kilolarla sürekli gündeme gelen şarkıcı Sibel Can, sosyal medya hesabından yeni bir fotoğraf yayınladı. Paylaştığı fotoğraflarına sürekli photoshop yaptığı için eleştirilen Sibel Can, bu tutkusundan asla vazgeçmiyor.

Sibel Can son pozunda yüzüne uyguladığı inceltmeyi yüzünün yansıdığı cama yapmayı unutunca resmen rezil oldu. Can'ın takipçileri Can'a yorum yağdırdı.

Capture

Hayranları Can'a "Camdaki yansıma daha güzel sanki", "Keşke camı paylaşsaydın", "Yüzün camda" gibi yorumlar yaptı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
Yonca Evcimik'ten Mustafa Sandal yorumuYonca Evcimik'ten Mustafa Sandal yorumu
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe podyumu salladı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe podyumu salladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sibel Can, Sibel Can photoshop, Sibel Can instagram,

En Çok Okunan Haberler

Dünya diken üstünde! Uzmanlar açıkladı: Yarasadan mı yılandan mı bulaştı?

Dünya diken üstünde! Uzmanlar açıkladı: Yarasadan mı yılandan mı bulaştı?

FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

MEB'in yeni hamlesi sosyal medyaya damga vurdu! Mesaj yağdı

MEB'in yeni hamlesi sosyal medyaya damga vurdu! Mesaj yağdı

Dünyayı sarsan iddiada yeni gelişme!

Dünyayı sarsan iddiada yeni gelişme!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! İşte final fragmanı

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! İşte final fragmanı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Ünlü futbolcu müjdeli haberi verdi

Ünlü futbolcu müjdeli haberi verdi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağdı

Sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağdı

Didem Soydan'dan yine cinsel organ göndermesi!

Didem Soydan'dan yine cinsel organ göndermesi!

Okuyucu Yorumları 2 yorum
yaşın olmuş bilmem kaç sen dünya güzeli olsan ne fayda nedir sizdeki bu ego bu hava ölüm var ölüm
Rüsva !
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Edis 'ifşa videosu' için konuştu!

Edis 'ifşa videosu' için konuştu!

Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu dansıyla beğeni topladı

Mucize Doktor'un Açelya'sından seksi dans!

Yonca Evcimik'ten Mustafa Sandal yorumu

Yonca Evcimik'ten Mustafa Sandal yorumu

Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan podyuma çıktı

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe podyumu salladı

Arka Sıradakiler'in Oktay'ı Bülent Çetinaslan son haliyle olay oldu

Arka Sıradakiler'in Oktay'ının son hali olay oldu

Pınar Aylin'in kızı Maya annesinin boyunu geçti!

90'lara damga vurmuştu! Kızı annesini gölgede bıraktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.