Sibel Can'ın son paylaşımındaki detay gözden kaçmadı!

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Sibel Can son yaptığı paylaşımla olay oldu. Aldığı ve verdiği kilolarla sürekli gündeme gelen şarkıcı Sibel Can, sosyal medya hesabından yeni bir fotoğraf yayınladı. Paylaştığı fotoğraflarına sürekli photoshop yaptığı için eleştirilen Sibel Can, bu tutkusundan asla vazgeçmiyor.

Sibel Can son pozunda yüzüne uyguladığı inceltmeyi yüzünün yansıdığı cama yapmayı unutunca resmen rezil oldu. Can'ın takipçileri Can'a yorum yağdırdı.

Hayranları Can'a "Camdaki yansıma daha güzel sanki", "Keşke camı paylaşsaydın", "Yüzün camda" gibi yorumlar yaptı.