Sibel Can ve Hakan Ural aynı anda bu pozu paylaştı

1988 ile 1999 yılları arasında evli kalan Sibel Can ve Hakan Ural yollarını yıllar önce ayırmalarına rağmen aralarındaki dostluk sürüyor. İki çocuğu olan eski çift, zaman zaman görüşüyor.

Can ve Ural'ın dün Instagram'da paylaştığı bir fotoğraf da çok konuşuldu.

Fotoğrafta Sibel Can ile Hakan Ural'ın evliliğinden dünyaya gelen çocukları Melisa ile Engin Can, diğer kardeşleriyle objektife poz veriyor.

Hem Can'ın hem de Ural'ın takipçilerinden çok sayıda beğeni olan fotoğrafta, Sibel Can'ın Sulhi Aksüt ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Emir ile Hakan Ural'ın Ezgi Can ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Gisella da yer alıyor.



