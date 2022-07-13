Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sıcak havalara böyle isyan etti! Çırılçıplak havuz pozu olay olmuştu, onu hatırlattı

Sıcak havalara böyle isyan etti! Çırılçıplak havuz pozu olay olmuştu, onu hatırlattı

13.07.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ITV sunucusu Nadia Sawalha, İngiltere sıcak hava dalgasının ülkenin büyük bir bölümünü etkilediği günlerde 2019 yılında büyük bir tepki çeken çıplak havuz pozunu bir kez daha paylaştı. 57 yaşındaki ünlü isim sıcaktan bunaldığını Yunanistan’da çekilen çıplak pozuyla anlattı.

Sıcak havalara böyle isyan etti! Çırılçıplak havuz pozu olay olmuştu, onu hatırlattı

İngiltere’de son dönemde ülke genelinde sıcak hava dalgasının etkili olmaya devam ediyor. Sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için kendilerine ait yöntemler geliştiriyorlar. Loose Women yıldızı Nadia Sawalha, bu hafta başlarında yükselen sıcaklıklarla mücadele etmek için ilginç bir paylaşım yaptı. 2019 yılında çırılçıplak havuza girdiği anları bir kez daha sosyal medya hesabından paylaşan Sawalha, bu sefer tepkiden çok destek topladı.

Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn, yeni imajını siyah bikinisiyle tanıttı! Bikini dekoltesi daha çok konuşulduSosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn, yeni imajını siyah bikinisiyle tanıttı! Bikini dekoltesi daha çok konuşuldu

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

kapak-sosyal-medya

İngiltere’deki sıcaklarında bunalan Sawalha, gönderisine “2019 Yunanistan! Elbiselerini yırtmak isteyen var mı? Parmaklarınızı tıklatabilseydiniz, hangi tatile geri dönerdiniz?” notunu ekledi.

Sawalha’nın gönderisinde kısa sürede binlerce yorum ve beğeni yağdı. Sosyal medya kullanıcıları sevilen ismin paylaşımını eğlenceli bulurken İngiltere’de yükselen sıcaklıklara da isyan etmeyi ihmal etmedi. Sosyal medya kullanıcılarından biri Sawalha’in gönderisine, “Üzerinde kıyafetler olmadan havuza atlayabilmek ne kadar da cesaretli bir adım” yorumunu yaptı. Bir diğer kullancı ise Sawalha’i “Size saygı duyuyorum” diyerek destekledi.

Bunu hep yapıyor! Büyük beden model Isabel Nicholls Nall, güneşlenirken bikini üstünü çıkarttıBunu hep yapıyor! Büyük beden model Isabel Nicholls Nall, güneşlenirken bikini üstünü çıkarttı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kutsal kabul edilen yerde cinsel ilişkiye girdilerKutsal kabul edilen yerde cinsel ilişkiye girdiler
Kocasının yeni sevgilisini böyle duyurdu! “O benim de sevgilim”Kocasının yeni sevgilisini böyle duyurdu! “O benim de sevgilim”
Küçük bikinisiyle sere serpe kumlara uzandıKüçük bikinisiyle sere serpe kumlara uzandı
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya İngiltere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

16 yaşındaki genç kız baloya onunla katıldı! Gören inanamadı

16 yaşındaki genç kız baloya onunla katıldı! Gören inanamadı

İddianın sonu kötü bitti! Bütün bir şişeyi bitirince...

İddianın sonu kötü bitti! Bütün bir şişeyi bitirince...

Böyle kavga görülmedi! Her yere dışkıladı

Böyle kavga görülmedi! Her yere dışkıladı

''Ne oturum izni ne finansal yatırım: Bizimkisi aşk''

''Ne oturum izni ne finansal yatırım: Bizimkisi aşk''

İlginizi Çekebilir

15 saat boyunca alıkoydu! Detaylar tüyler ürpertti

15 saat boyunca alıkoydu! Detaylar tüyler ürpertti

Genç sevgilisiyle tatilde! Kusursuz fiziğini sergiledi

Genç sevgilisiyle tatilde! Kusursuz fiziğini sergiledi

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

9 çocuk annesi, gıdaya servet harcıyor ama yine çocuk istiyor

9 çocuk annesi, gıdaya servet harcıyor ama yine çocuk istiyor

Kızıyla beraber seksi pozlarını satacaklar! Tepkiler gecikmedi

Kızıyla beraber seksi pozlarını satacaklar! Tepkiler gecikmedi

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.