Sıcak havalara böyle isyan etti! Çırılçıplak havuz pozu olay olmuştu, onu hatırlattı

İngiltere’de son dönemde ülke genelinde sıcak hava dalgasının etkili olmaya devam ediyor. Sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için kendilerine ait yöntemler geliştiriyorlar. Loose Women yıldızı Nadia Sawalha, bu hafta başlarında yükselen sıcaklıklarla mücadele etmek için ilginç bir paylaşım yaptı. 2019 yılında çırılçıplak havuza girdiği anları bir kez daha sosyal medya hesabından paylaşan Sawalha, bu sefer tepkiden çok destek topladı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

İngiltere’deki sıcaklarında bunalan Sawalha, gönderisine “2019 Yunanistan! Elbiselerini yırtmak isteyen var mı? Parmaklarınızı tıklatabilseydiniz, hangi tatile geri dönerdiniz?” notunu ekledi.

Sawalha’nın gönderisinde kısa sürede binlerce yorum ve beğeni yağdı. Sosyal medya kullanıcıları sevilen ismin paylaşımını eğlenceli bulurken İngiltere’de yükselen sıcaklıklara da isyan etmeyi ihmal etmedi. Sosyal medya kullanıcılarından biri Sawalha’in gönderisine, “Üzerinde kıyafetler olmadan havuza atlayabilmek ne kadar da cesaretli bir adım” yorumunu yaptı. Bir diğer kullancı ise Sawalha’i “Size saygı duyuyorum” diyerek destekledi.



