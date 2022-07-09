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Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn, yeni imajını siyah bikinisiyle tanıttı! Bikini dekoltesi daha çok konuşuldu

09.07.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn, Instagram’dan yayınladığı bir tatil fotoğrafıyla sevenlerine yeni imajını gösterdi. Siyah bir bikini takımı tercih eden Llewellyn’in paylaşımında yeni saçlarından çok bikinisinin dekoltesi dikkatleri çekti.

Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn, yeni imajını siyah bikinisiyle tanıttı! Bikini dekoltesi daha çok konuşuldu

Page 3’ün yıldızı Apollonia Llewellyn, yaz tatilinde imajını değiştirerek radikal bir karar verdi. Yeni saç modelini cesur bir paylaşımla sevenlerinin beğenisine sunan Llewellyn, 448 bin takipçisinden övgü dolu yorumlar toplamayı başardı.

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“HER ZAMAN ÇARPICI”

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Yunanistan'ın Santorini kentinde yaz tatilinin tadını çıkartan Llewellyn, saçlarını kestirerek yeni imajını sosyal medyada görüncüye çıkarttı. Bikisiniyle havuz başında poz veren Llewellyn’in gönderisi kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü fenomen ismin yeni imajını beğendiklerini dile getirirken diğer bir kısmı ise siyah bikinisinin dekoltesine takıldı.

Bir sosyal medya kullanıcısı Llewellyn’in gönderisine “Her zaman çarpıcı” yorumunu yaptı. Diğer bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Şaşırtıcı derecede güzel görünüyor” yorumuyla sevilen ismin güzelliğini övdü.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Instagram
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