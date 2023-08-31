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  4. Sıcak havaların ardından İstanbul ve Ankara’da beklenen yağışlar nihayet geliyor! Meteoroloji bu haritalarla duyurdu

Sıcak havaların ardından İstanbul ve Ankara’da beklenen yağışlar nihayet geliyor! Meteoroloji bu haritalarla duyurdu

31.08.2023 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava durumu ile ilgili beklenen son dakika uyarısı nihayet geldi. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere hafta sonundan sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Meteoroloji tarafından yayımlanan 5 günlük hava tahmin haritalarında çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı görüldü.

Sıcak havaların ardından İstanbul ve Ankara’da beklenen yağışlar nihayet geliyor! Meteoroloji bu haritalarla duyurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 günlük hava tahmin raporunda sıcak havaların etkisini sürdüreceği ancak çok sayıda ilde hafta sonundan itibaren sağanak yağışın etkili olacağı kaydedildi.

YAĞIŞ HAFTA SONUN DA ETKİLİ OLACAK

Başta İstanbul ve Ankara'da da etkili olacak yağışın hafta sonunda da etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de yaptığı son açıklamada hafta sonu yağmur beklediğini belirterek, "Hafta sonu Marmara, Ege, Batı Karadeniz'e yağmur geliyor. Yağışla birlikte sıcaklıklar batıda 5-6 derece azalacak." diye konuştu.

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BAZI BÖLGELERDE YAĞIŞ BUGÜN DE ETKİSİNİ GÖSTERECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Erzurum'un kuzey ilçeleri, Adana'nın kuzey kesimleri ve Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

1 EYLÜL CUMA HAVA DURUMU HARİTASI

cuma

2 EYLÜL CUMARTESİ HAVA DURUMU HARİTASI

cumartes

3 EYLÜL PAZAR HAVA DURUMU HARİTASI

pazar

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

SAKARYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkiisi ile Adana'nın kuzeyi ve Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C
Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 33°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C
Az bulutlu

KASTAMONU °C, 35°C
Az bulutlu

SİNOP °C, 30°C
Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 38°C
Az bulutlu

SAMSUN °C, 31°C
Az bulutlu

TOKAT °C, 37°C
Az bulutlu

TRABZON °C, 31°C
Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Ezurum'un kuzeyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu

VAN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji Ankara İstanbul sağanak

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