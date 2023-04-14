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  4. Sıcaklıklar artıyor mu? 'Ortalamanın 3-4 derece üzerinde' diyerek duyurdu! O bölgeler için kar uyarısı... İşte son dakika 14-18 Nisan hava durumu

Sıcaklıklar artıyor mu? 'Ortalamanın 3-4 derece üzerinde' diyerek duyurdu! O bölgeler için kar uyarısı... İşte son dakika 14-18 Nisan hava durumu

14.04.2023 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıcaklıklar artıyor mu? Kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? Son dönemde hava durumundaki değişimler nedeniyle herkes Meteoroloji'den ve uzmanlardan gelen uyarılara kilitlendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporunu yayımlarken Prof. Dr. Orhan Şen de sıcaklıkların batıda ortalamanın 3-4 derece üzerinde olacağını söylerken bazı bölgeler için kar uyarısı yaptı. İşte son dakika 14-18 Nisan hava durumu tahminleri...

Sıcaklıklar artıyor mu? 'Ortalamanın 3-4 derece üzerinde' diyerek duyurdu! O bölgeler için kar uyarısı... İşte son dakika 14-18 Nisan hava durumu

Tüm yurtta bugün hava nasıl olacak? Sıcaklıkların artıp artmayacağı vatandaşlar tarafından merak edilirken bazı iller için karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı sürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu raporunu paylaştı. Öte yandan Prof. Dr. Orhan Şen'den de çarpıcı uyarılar geldi. Peki, barajlarda son durum ne? İşte son hava durumu tahminleri...

"SICAKLIKLAR BATIDA ORTALAMANIN 3-4 DERECE ÜZERİNDE"

Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından paylaştığı hava durumu tahmininde "Bugün Cuma sabah ve öğlen doğu anadolu ve doğu karadenizin doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı dışında yurtta yağış yok. Sıcaklıklar batıda ortalamanın 3-4 derece üzerinde doğuda ortalama civarında olacak. Ege ve Marmara batısında doğu anadolunun doğusunda rüzgar lodostan kuvvetli esecek" ifadelerini kullandı.

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İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Şen, bir diğer paylaşımında ise "İstanbul Ankara'da bugün hava parçalı bulutlu 20 C yarın da böyle. Sıcaklık 3-4 gün değişmeyecek pazar günü yağmur var. Ankara'da baraj doluluk oranı bugün % 35 geçen yıl nisanda %37 imiş. İstanbul'da %44 geçen yıl %88 imiş." dedi.

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METEOROLOJİ'DEN SON HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin doğu kesimleri ile Edirne, Adana, Osmaniye çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu; Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde sıcaklıkların artacağı, yurdun batısında mevsim normallerinin (3-5 derece) üzerinde, Doğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normallerinin (1-3 derece) altında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege'nin batısı ile yurdun doğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

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İL İL HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

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EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Adana ve Osmaniye ile K.Maraş'ın batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

K.MARAŞ °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

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BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusunun çok bulutlu yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı

SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağışlı geçeceği, yağışların yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı

IĞDIR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MALATYA °C, 16°C
Parçalı bulutlu

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GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

14 NİSAN HAVA DURUMU TAHMİNİ

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15 NİSAN HAVA DURUMU TAHMİNİ

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16 NİSAN HAVA DURUMU TAHMİNİ

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17 NİSAN HAVA DURUMU TAHMİNİ

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18 NİSAN HAVA DURUMU TAHMİNİ

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hava durumu meteoroloji Orhan Şen kar

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