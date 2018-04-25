Sıcaktan bunalan Bodrum Masalı'nın yıldızı Serel Yereli soyunup çimlere uzandı!

Bodrum Masalı dizisindeki Alara rolüyle evlerimize giren ünlü oyuncu Serel Yereli seyahat amaçlı Avrupa'ya gitti.

MİLANO'DA SOYUNUP ÇİMLER ÜZERİNE UZANDI

Tatil için İtalya'nın Milano şehrini seçen ünlü oyuncu sıcaktan bunalıp soyundu. Çimler üzerine uzanan genç güzel, bu halde çektiği videoyu Instagram hikayesinden takipçileriyle paylaştı.

"OH! HAVA SICAKTI SOYUNDUM"

Genç oyuncunun videoda "Oh! Hava sıcaktı soyundum. Kimse dönüp ne yapıyor?" diye bakmadı!" diyerek içinde bulunduğu durumun tadını çıkardı.

