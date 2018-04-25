MAGAZİN

Sıcaktan bunalan Bodrum Masalı'nın yıldızı Serel Yereli soyunup çimlere uzandı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.04.2018 21:15 | Son Güncelleme

Bodrum Masalı'ndaki Alara rolüyle ünlenen Serel Yereli tatil için gittiği İtalya'nın Milano kentinde, sıcaktan bunalıp soyunarak çimlere uzandı. Genç oyuncu o anların videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Sıcaktan bunalan Bodrum Masalı'nın yıldızı Serel Yereli soyunup çimlere uzandı!

Bodrum Masalı dizisindeki Alara rolüyle evlerimize giren ünlü oyuncu Serel Yereli seyahat amaçlı Avrupa'ya gitti.

MİLANO'DA SOYUNUP ÇİMLER ÜZERİNE UZANDI
Tatil için İtalya'nın Milano şehrini seçen ünlü oyuncu sıcaktan bunalıp soyundu. Çimler üzerine uzanan genç güzel, bu halde çektiği videoyu Instagram hikayesinden takipçileriyle paylaştı.

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"OH! HAVA SICAKTI SOYUNDUM"
Genç oyuncunun videoda "Oh! Hava sıcaktı soyundum. Kimse dönüp ne yapıyor?" diye bakmadı!" diyerek içinde bulunduğu durumun tadını çıkardı.

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Anahtar Kelimeler:
Serel Yereli Bodrum Masalı

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