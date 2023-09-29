Meedo ile boşanma kararı alan Şeyma Subaşı hakkında bomba iddia! Nikahına çağırdığı o isimle...

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi 4 ay önce 3 gün 3 gece süre düğünle evlendi. Ancak evlilik 4 ay sürdü. Şeyma ile Meedo boşanma dilekçelerinde; evliliklerinin ilk gününden itibaren fikren ve ruhen anlaşamadıklarını, aralarında sevgi bağının kalmadığını vurguladı.

NAFAKA İSTEMEMESİ DİKKAT ÇEKTİ

İddialara göre şiddetin de olduğu evlilikte Şeyma Subaşı herhangi bir nafaka ve tazminat istemedi. Bu iddialar gündemdeyken Şeyma Subaşı hakkında Sabah'tan Ömer Karahan bambaşka bir iddiayı yazdı.

YENİ AŞK İDDİASI ŞOKE ETTİ

Yazıda şu sözlerle Şubaşı'nın yeni aşka yelken açtığı iddia edildi:



"Şeyma daha boşanma tamamlanmadan gönlünü yeni bir aşka kaptırmış... Yeni sevgilisi ise iş adamı Burak Ateş... Şeyma Subaşı'nın Meedo'ya sevgisinin bitmesinin sebebi olan Burak Ateş ile yaşadığı aşkı şu an yakın arkadaşları dışında bilen yok... Burak Ateş ismi gerçekten akıllara başka soru işaretlerini de getiriyor. Çünkü Şeyma, Meedo ile Marakeş'te yaptığı ve herkesin konuştuğu düğününe sadece 15 kişiyi davet etmişti. Ve düğüne davetli olan 15 kişiden biri Burak Ateş'ti..."

