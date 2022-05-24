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Şiddetli karın ağrısıyla gittiği hastaneden bakın ne ile döndü!

24.05.2022 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya, Yeni Güney Galler'den iki yaşında bir çocuk annesi Emma Fitzsimmons şiddetli bir karın ağrısı çekiyordu. Şikayetleri devam edince hastaneye giden genç kadın, doktor muayenesinin ardından ağrılarının sebebini öğrendiğinde şoke oldu. 8 aylık hamile olduğunu söyleyen doktorlar oluşan komplikasyonlar nedeniyle Emma'yı acilen ameliyata aldılar. Sağlıklı bir doğumun ardından genç annenin bir kız bebeği oldu.

Şiddetli karın ağrısıyla gittiği hastaneden bakın ne ile döndü!

Emma Fitzsimmons, geçen hafta acil servise gittiğinde dayanılmaz bir mide ağrısı çektiğini düşünüyordu. Doktorlara karnındaki ağrıdan şikayet ettikten sonra, 36 haftalık hamile olduğunu ortaya çıkan Emma'nın muayeneden önce bebek beklediğine dair tek bir fikri bile yoktu.

ACİL SEZARYEN

Anne Emma, bebek beklediği haberinin şokunu atlatamadan karnındaki bebeğinin sıkıntı içinde olduğunu ve kalp atış hızının düştüğünü öğrendi. Daha fazla komplikasyon gelişmemesi için, Emma acilen sezaryen için ameliyata alındı.

BİR KIZI OLDU

Halihazırda partneri Aaron ile iki yaşında William isimli bir oğlu olan Emma, apar topar kucağına aldığı kızı Willow'u birkaç gün sonra sağlıklı bir şekilde eve götürebildi.

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FARK ETMEDİ

Emma "Gerçekten kilo aldığımı fark etmedim, hala aynı kıyafetleri giyiyordum ve hala üzerime oluyorlardı." dedi. Hiçbir şey hissetmediğini ve hamile olduğu hakkında hiçbir fikri olmadığını söyleyen genç kadın bunun ilk hamileliğinin tam tersi olduğunu savundu.

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''İLKİNİN TAM TERSİ''

EMAFAM

Oğlu William' a hamile olduğunu 11. haftada öğrenen Emma 22. haftaya kadar neredeyse her gün hasta olduğunu anlattı. Doktorların, plasenta önde olsaydı ve hareketi engelleseydi bebeğin hareket ettiğini hissedemeyebileceğini söylediğini belirten genç kadın, bir şeyler ters gitmeye başladığında bebeğinin mide ağrılarına neden olarak onu uyardığına inanıyor.

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''YERİMİZ YOK''

Yoğun bir ağrı ve acı çektiğini ve durumunun git gide kötüleştiğini anlatan Emma, sonunda hamile olduğunu öğrendiğinde, kendisine söylenenlere inanamadığı için doktorlardan tekrar kontrol etmelerini istediğini ve 'Bebeğim olamaz, yerimiz yok!' dediğini söyledi.

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