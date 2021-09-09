Sıdıka'nın karateci Baturalp'i son haliyle şoke etti! Gören tanıyamıyor

İlk bölümü 1997 yılında yayınlanan ve 2003 yılında ekranlara veda eden Sıdıka dizisinde 'Ninja Baturalp' karakterine hayat veren Feridun Koç, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. Sıdıka'dan sonra kendisini sinemaya adayan usta oyuncu, yıllar içerisinde bambaşka birine dönüştü. İşte Sıdıka'nın Baturalp'i Feridun Koç'un son hali:
Kadıköy Mehmet Beyazid lisesi mezunu Feridun Koç, kariyeri boyunca birçok dizi ve film yer aldı. Özellikle Sıdıka dizisinde canlandırdığı Baturalp ve Şaşıfelek Çıkmazı'nda hayat verdiği Feru karakteriyle hafızalarda yer edindi. Sonrasında kariyerini sinema üzerine kuran Koç, birçok güçlü yapımda yer aldı.
Borç 2018
Bir Pazar Sonrası 2017
Anons 2017
Fer 2012
Yeraltı 2011
Çoğunluk 2010
Kırık Midyeler 2010
Teslimiyet 2009
Yokuş 2008
İklimler 2006
Anlat İstanbul 2004
Duvara Karşı 2003
Uzak 2002
Yazgı 2001
Çatısız Kadınlar 1999
Sıdıka 1997
Masumiyet 1997
Şaşıfelek Çıkmazı 1996
Sekizinci Saat 1994
C-Blok 1993
Kiraz Çiçek Açıyor 1990
Sıdıka Saka ve İstanbul'un bir kenar mahallesinde yaşayan Sinoplu Saka ailesinin maceralarını anlatır. Sıdıka okula gönderilmemiş olsa da kendisini eğitebilmiş, kitap okuyan, espritüel bir ev kızıdır. Aklı az olan bir abisi, baskıcı ve alkolik bir babası, Sıdıka'nın sorunlu olduğunu düşünen ve bir an önce onu evlendirmek niyetinde olan bir annesi vardır. Sıdıka'nın günleri evde kapalı kalarak geçmektedir ve dış dünya ile tek bağlantısı pencereden dışarıyı izlemektir.
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