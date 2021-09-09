Sıdıka'nın karateci Baturalp'i son haliyle şoke etti! Gören tanıyamıyor

İlk bölümü 1997 yılında yayınlanan ve 2003 yılında ekranlara veda eden Sıdıka dizisinde 'Ninja Baturalp' karakterine hayat veren Feridun Koç, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. Sıdıka'dan sonra kendisini sinemaya adayan usta oyuncu, yıllar içerisinde bambaşka birine dönüştü. İşte Sıdıka'nın Baturalp'i Feridun Koç'un son hali:

FERİDUN KOÇ KİMDİR?

Kadıköy Mehmet Beyazid lisesi mezunu Feridun Koç, kariyeri boyunca birçok dizi ve film yer aldı. Özellikle Sıdıka dizisinde canlandırdığı Baturalp ve Şaşıfelek Çıkmazı'nda hayat verdiği Feru karakteriyle hafızalarda yer edindi. Sonrasında kariyerini sinema üzerine kuran Koç, birçok güçlü yapımda yer aldı.

FERİDUN KOÇ'UN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Borç 2018

Bir Pazar Sonrası 2017

Anons 2017

Fer 2012

Yeraltı 2011

Çoğunluk 2010

Kırık Midyeler 2010

Teslimiyet 2009

Yokuş 2008

İklimler 2006

Anlat İstanbul 2004

Duvara Karşı 2003

Uzak 2002

Yazgı 2001

Çatısız Kadınlar 1999

Sıdıka 1997

Masumiyet 1997

Şaşıfelek Çıkmazı 1996

Sekizinci Saat 1994

C-Blok 1993

Kiraz Çiçek Açıyor 1990

SIDIKA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Sıdıka Saka ve İstanbul'un bir kenar mahallesinde yaşayan Sinoplu Saka ailesinin maceralarını anlatır. Sıdıka okula gönderilmemiş olsa da kendisini eğitebilmiş, kitap okuyan, espritüel bir ev kızıdır. Aklı az olan bir abisi, baskıcı ve alkolik bir babası, Sıdıka'nın sorunlu olduğunu düşünen ve bir an önce onu evlendirmek niyetinde olan bir annesi vardır. Sıdıka'nın günleri evde kapalı kalarak geçmektedir ve dış dünya ile tek bağlantısı pencereden dışarıyı izlemektir.



