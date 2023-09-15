Sienna Miller'ın ilginç tarzına bir bakan bir daha baktı

Dün akşam Londra’da düzenlenen Vogue World Show adlı etkinlik, ünlülerin akınına uğradı. Londra Moda Haftası'nı başlatan etkinliğin kırmızı halısında yürüyen yıldızlar adeta göz kamaştırdı.

İngiltere'nin Met Gala'sı olarak nitelendirilen Royal Drury Lane Tiyatrosu’nda düzenlenen Vogue World Show'ta ünlü isimler oldukça iddialıydı.

"Yıldız Tozu", "Casanova", "G.I. Joe: Kobra’nın Yükselişi" ve "Foxcatcher" gibi filmlerle tanınan ünlü oyuncu Sienna Miller, kırmızı halının en dikkat çeken isimlerinden biriydi.

Erkek arkadaşı Oli Green ile bebek sahibi olmaya hazırlanan 41 yaşındaki oyuncu, Schiaparelli imzalı bir tasarım tercih etti.

Güzel oyuncunun ilginç tarzına bir bakan bir daha baktı ve büyük ilgi gördü.



