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Şifa kaynağı bala yoğun talep: 1 kilo isteyene yarım kilo gönderiliyor

26.11.2021 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın Samandağ ilçesinde üretilen püren balı yıllardır lezzeti ve şifa kaynağı olması nedeniyle tercih ediliyor. 10 yıldır arıcılık yapan Selahattin Güleç, bazen taleplere yetişemedikleri için 1 kilo bal isteyene yarım kilo verdiklerini dile getirdi. Arıcılık yapan Mustafa Yüksel ise, püren balının faydalarından bahsederek, balın limon ve ılık su ile tüketildiğinde daha şifalı olduğundan bahsetti.

Şifa kaynağı bala yoğun talep: 1 kilo isteyene yarım kilo gönderiliyor

Barındırdığı tat ile bilinen püren balını arılar, bölgede bulunan Musa Dağı'nın yükseklerindeki maki türü olan püren çiçeklerinden üretiyor. Doğal yayılış gösteren püren türleri ilkbahar ve sonbaharda çiçekleniyor. Pembe ve mor renkli çiçekler arılar için zengin nektar ve polen kaynağı olarak biliniyor. Özellikle karaciğer yağlanması ve idrar yolları rahatsızlıklarında çok yararlı olduğu bilinen püren balı aynı zamanda yüksek enerji de veriyor.

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ILIK SU VE LİMONLA İÇİLİNCE ŞİFASI KATLANIYOR

10 yıldır arıcılık yapan 47 yaşındaki 4 çocuk babası Mustafa Yüksel, "Püren balının rengi yeşil ve donma özelliği yüksek. Püren balı astım ve bronşite çok iyi geliyor. Püren balını süt veya ılık su ve limonla içtiğiniz zaman şifasını görürsünüz" dedi.

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TALEPLERE YETİŞİLMİYOR! 1 KİLO İSTEYENE YARIM KİLO VERİLİYOR

10 yıldır arıcılık yapan 50 yaşındaki 4 çocuk babası Selahattin Güleç ise püren balını kilosunu 125 ila 150 TL arasında sattıklarını belirterek, "Bazen talepleri yetiştiremiyoruz o yüzden 1 kilo isteyene yarım kilo vermek zorunda kalıyoruz" diye konuştu.

(İHA)

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Hatay
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