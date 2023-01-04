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Sıfırıncı Gün’ün Nisan’ı Aybüke Pusat’tan bacak dekolteli poz! Derin dekoltesiyle şov yaptı

04.01.2023 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıfırıncı Gün dizisi oyuncuları arasında yer alan ve Nisan karakterine hayat veren Aybüke Pusat derin bacak dekolteli fotoğrafını paylaştı. Güzel oyuncunun fotoğrafına yorum yağdı.

Sıfırıncı Gün’ün Nisan’ı Aybüke Pusat’tan bacak dekolteli poz! Derin dekoltesiyle şov yaptı

Oyuncuları arasında Engin Öztürk, Yiğit Özşener, Sarp Akkaya gibi isimlerin yer aldığı Sıfırıncı Gün’de güzel oyuncu Aybüke Pusat Nisan karakterime hayat veriyor. Güzel oyuncunun sosyal medya hesabındaki son paylaşımı olay oldu.

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Oyunculuğu kadar güzelliği ile de kendinden söz ettiren Aybüke Pusat üzerinde mini bir kazakla fotoğrafını paylaştı.

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Pusat’ın Derin bacak dekolteli fotoğrafına takipçileri, “Yakmışsın buraları”, “Şaka mı güzelliğin”, “Bayıldım”, “Efsane bir şeysin sen ya” yorumlarında bulundular.

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1995 doğumlu olan Aybüke Pusat'ın oynadığı diziler arasında Söz, Şahin Tepesi, O Hayat Benim ve Medcezir de bulunuyor.

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Aybüke Pusat Oyuncu karakteri

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