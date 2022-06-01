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Şifre paylaşımını ücretlendirmek isteyen Netflix'in testlerinde kaos! Kafa karışıklığı yarattı

01.06.2022 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Online dizi ve film platformu Netflix, hesap şifrelerini başkalarıyla paylaşmayı ücretli hale getiren özelliğin testlerini Peru, Şili ve Kosta Rika'da başlatmıştı. Ancak test sürecindeki Peru'da tam bir kaos yaşandığı ortaya çıktı. Yaşananlar Peru'daki kullanıcılarda kafa karışıklığı yarattı.

Şifre paylaşımını ücretlendirmek isteyen Netflix'in testlerinde kaos! Kafa karışıklığı yarattı

Netflix, şifre paylaşımını engellemek için bazı adımlar atacağının ipucunu vermişti. Online dizi ve film platformu, mart ayında ise Latin Amerika'daki Peru, Şili ve Kosta Rika'da müşteriler arasında sessizce bir deney başlatmış ve hesap şifrelerini hane halkı dışındakilerle paylaşırken ekstra ödeme yapmalarını istemişti. Ancak Peru'dan gelen haberler bu özelliğin testinde kaos yaşandığını ortaya koydu.

NETFLIX'TEN BİLGİLENDİRME YAPILMADI

Peru'daki bir düzineden fazla Netflix abonesiyle konuşan Rest of World'ün raporuna göre; Peru'daki çok sayıda kullanıcı, Netflix'ten bir e-posta veya bildirim almadığını ve politika değişikliğinden resmen haberdar edilmediğini bildirdi. Rapora bakılırsa Netflix'in ilk duyurusundan iki ay sonra bile bir bilgilendirme yapılmadı.

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PAYLAŞMAYA DEVAM ETTİLER

Öte yandan, Netflix'in yaptırım seviyesinin kullanıcıdan kullanıcıya değiştiği de öne sürüldü. Başka bir kullanıcı, hiçbir zaman bir politika değişikliği bilgilendirmesi almadıklarını ve hesaplarını sorunsuz bir şekilde paylaşmaya devam ettiklerini söyledi.

Rapora göre, kullanıcılar arasında Netflix'in “hane halkı” tanımı hakkında bir belirsizlik de mevcut. Ancak tüm bunlar Peru'daki Netflix kullanıcılarında kafa karışıklığı yaratmış durumda.

Netflix, Peru'daki hesap sahiplerinden, hane halkı dışında iki kullanıcıyı aynı hesaba ekleyebilmek için yaklaşık 2.13 dolarlık bir ücret alıyor.

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Netflix Peru
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