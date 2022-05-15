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Netflix televizyon kanallarına benzeyecek! Yeni dönem yakında başlayabilir

15.05.2022 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevrimiçi yayın platformu Netflix, yakında canlı yayın seçeneği sunabilir. Yayınlanan bir rapora göre, Netflix şu anda stand-up gibi içerikler için tıpkı televizyon kanallarındakine benzer bir canlı yayın seçeneği üzerinde çalışıyor.

Netflix televizyon kanallarına benzeyecek! Yeni dönem yakında başlayabilir

Netflix, en son mali raporunda on yıldan uzun bir süredir ilk kez abone kaybettiğini bildirmişti. Netflix'in rakibi Disney+ ise 2022'nin ilk çeyreğinde 7,9 milyon yeni kullanıcı eklemeyi başarmıştı. Netflix'in ise gelirindeki ve abonelerdeki düşüşü önlemeye yardımcı olmak için şifre paylaşımı konusunda kısıtlama getirmeyi ve daha uygun fiyatlı reklamlı bir plan eklemeyi planladığı söylenmişti. Şimdi, platformun yeni bir dönem başlatacağı da iddia edildi.

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Deadline tarafından yayınlanan bir rapora göre, Netflix şu anda özel stand-up içerikleri ve diğer içerikler için bir canlı yayın seçeneği üzerinde çalışıyor. Canlı yayın desteğinin Netflix için reality şovu Selling Sunset tarafından düzenlenen canlı toplantıları yayınlama ve yarışmalar için canlı oylama yapma gibi bazı yolları açabileceği de öne sürüldü. Netflix'in bu özelliği canlı özel komedi içeriklerini yayınlamak için de kullanabilme ihtimalinin üzerinde de duruldu.

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yaklaşan özellik hakkında henüz fazla bir şey bilinmiyor. Ancak Netflix'in en büyük rakiplerinden biri olan Disney Plus'ın canlı yayın işine girmiş bulunduğunu düşünürsek, Netflix'in de canlı yayınlar sunması oldukça muhtemel görünüyor.

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