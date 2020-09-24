Şıhıl mahşi nedir, nasıl yapılır? MasterChef Somer Sivrioğlu'nun yemeği şıhıl mahşi tarifi

MasterChef 2020’de bireysel dokunulmazlık oyunu ekranlara geldi. Bireysel dokunulmazlık oyunu için Somer Şef, yarışmacılara şıhıl mahşi yemeğinin püf noktalarını, yapılışını ve bilinmeyenlerini anlattı. Peki, şıhıl mahşi nasıl yapılır?

ŞIHIL MAHŞİ İÇİN MALZEMELER

Kabak

Kuzu kıyma

Haşlanmış nohut

Soğan

Sarımsak

Tereyağı

Sumak

Pul biber

Karabiber

Tuz

Çeri domates

Maydanoz

Zeytinyağı

Salça

Koruk suyu

Nişasta

ŞIHIL MAHŞİ NASIL YAPILIR? İŞTE TARİFİ

İlk Aşama:

Kabaklara kapak yapabilmek için kabağın çapı kadar dilimler kesin ve kabağın baş kısımlarını temizleyip bir soyacak yardımı ile içlerini oyun. Çatal yardımı ile kabakların kabuklarına çizikler atın ve aynı boylarda kesip derin yağda 5 dakika altın rengi olana dek kızartın ve peçete yardımı ile fazla yağını alıp kabaklarınızı tuzlayın.

İkinci Aşama:

Tavada tereyağını eritin yemeklik doğranmış soğan ve sarımsağı ekleyin hafif soteledikten sonra kıymayı ekleyin ve 6-7 dakika orta ateşte kavurun ardından haşlanmış nohutlar, pul biber, karabiber, sumak ve tuzu ekleyip hafif soğumasını bekleyin.

Üçüncü Aşama:

Ufak bir tencerede soğan ve sarımsağı soteleyin ardından ikiye bölünmüş çeri domatesleri ekleyin ve yaklaşık 25 dakika orta ateşte pişirin. En son tuz ve şeker ekleyip süzgeç yardımı ile sosu süzüp ihtiyaç olursa nişasta ile bağlayın.

Mixer yardımı ile zeyntinyağı ve maydanozları sapları ile beraber homojen karışım elde edene kadar çekin, ufak bir tencerede 10 dakika kaynattıktan sonra 15 dakika dinlenmesini bekleyin ve tülbent ile yağı süzün, sonuç olarak yeşil bir yağ elde edeceksiniz.