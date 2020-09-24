Şıhıl mahşi nedir, nasıl yapılır? MasterChef Somer Sivrioğlu'nun yemeği şıhıl mahşi tarifi

MasterChef 2020’de bireysel dokunulmazlık oyunu ekranlara geldi. Bireysel dokunulmazlık oyunu için Somer Şef, yarışmacılara şıhıl mahşi yemeğinin püf noktalarını, yapılışını ve bilinmeyenlerini anlattı. Peki, şıhıl mahşi nasıl yapılır?
Kabak
Kuzu kıyma
Haşlanmış nohut
Soğan
Sarımsak
Tereyağı
Sumak
Pul biber
Karabiber
Tuz
Çeri domates
Maydanoz
Zeytinyağı
Salça
Koruk suyu
Nişasta
Kabaklara kapak yapabilmek için kabağın çapı kadar dilimler kesin ve kabağın baş kısımlarını temizleyip bir soyacak yardımı ile içlerini oyun. Çatal yardımı ile kabakların kabuklarına çizikler atın ve aynı boylarda kesip derin yağda 5 dakika altın rengi olana dek kızartın ve peçete yardımı ile fazla yağını alıp kabaklarınızı tuzlayın.
Tavada tereyağını eritin yemeklik doğranmış soğan ve sarımsağı ekleyin hafif soteledikten sonra kıymayı ekleyin ve 6-7 dakika orta ateşte kavurun ardından haşlanmış nohutlar, pul biber, karabiber, sumak ve tuzu ekleyip hafif soğumasını bekleyin.
Ufak bir tencerede soğan ve sarımsağı soteleyin ardından ikiye bölünmüş çeri domatesleri ekleyin ve yaklaşık 25 dakika orta ateşte pişirin. En son tuz ve şeker ekleyip süzgeç yardımı ile sosu süzüp ihtiyaç olursa nişasta ile bağlayın.
Mixer yardımı ile zeyntinyağı ve maydanozları sapları ile beraber homojen karışım elde edene kadar çekin, ufak bir tencerede 10 dakika kaynattıktan sonra 15 dakika dinlenmesini bekleyin ve tülbent ile yağı süzün, sonuç olarak yeşil bir yağ elde edeceksiniz.
Sarımsakları tuzla ezin ve yoğurt ile çırparak, sarımsaklı yoğurdunuzu elde edin. Soğuk ürünleri şıhil mahşi pişene kadar dolaba kaldırın.
Kızarmış kabaklarımızın içini yaptığımız harç ile doldurarak kapaklarını üzerlerinde 1 parmak boşluk kalacak şekilde kapayın ve 180 derece fırında 25 dakika su, salça ve koruk suyu karışımı ile fırında pişirin.
Pişen şıhil mahşilerin üzerine sarımsaklı yoğurt, çeri domates sos ve maydanoz yağı ile lezzetlendirip sıcak servis ediniz.
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