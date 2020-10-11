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Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya büyüdü! Sevgilisiyle pozuna beğeni yağdı

11.10.2020 09:51 | Son Güncelleme:
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Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya büyüdü! Sevgilisiyle pozuna beğeni yağdı

Sihirli Annem dizisinde hayat verdiği ‘Çilek’ karakteriyle hafızalara kazınan 22 yaşındaki oyuncu Zeynep Özkaya büyüdü, sevgilisiyle pozunu paylaştı. Zeynep Özkaya'nın aşk paylaşımına beğeni yağdı.

2003 yılında yayınlanan "Sihirli Annem" dizisinde rol alan Zeynep Özkaya, bir süredir Oğulcan Can ile aşk yaşıyor. Aşkını zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşan Özkaya, son olarak sevgilisinin yeni yaşını kutladı.

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Sihirli Annem dizisinde hayat verdiği ‘Çilek’ karakteriyle hafızalara kazınan 22 yaşındaki oyuncu Zeynep Özkaya, sevgilisini paylaşarak aşka geldi. Özkaya paylaşımında “Günün anlam ve önemini belirten bir post bırakıp yatıyorum. Birlikte daha nicelerine, iyi ki doğdun sevgilim" dedi.

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Oğulcan Can ise sevgilisinin paylaşımına "Seni seviyorum" yanıtını verdi.

Güzel oyuncunun paylaşımına beğeni yağdı.

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