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Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı Umre'ye gitti! Sosyal medya onu konuştu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
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Bir dönemin unutulmaz dizisi Sihirli Annem'de hayat verdiği 'Tuğçe' karakteriyle hafızalara kazınan Damla Ersubaşı son dönemde özel hayatıyla gündemdeydi. Eski eşiyle arasındaki kriz bir türlü çözülmeyen Ersubaşı tesettürlü pozlarıyla çok konuşulmuştu. Ünlü isim şimdi de Umre'ye gitti. Ersubaşı'nın paylaşımları sosyal medyayı salladı.

Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı Umre'ye gitti! Sosyal medya onu konuştu

Bir dönem ekranların ilgiyle izlenen dizisi Sihirli Annem'de Tuğçe karakterini canlandıran ve şimdilerde 2 çocuk annesi olan Damla Ersubaşı son dönemde özel hayatıyla gündemdeydi.

Eski eşi ile olaylı bir şekilde boşanan Ersubaşı, geçtiğimiz aylarda uyuşturucu batağına düştüğünü ve eski eşinin ailesinden para alıp kumarda harcadığını anlattığı bir video ile uzun süre konuşulmuştu.

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Bu videonun ardından Damla Ersubaşı yaptığı açıklamada; eski eşinin, kendisini çocuklarıyla tehdit ederek söz konusu videoyu kayıt altına aldırdığı ve kendisine gönderilmesini sağladığı söylemişti.

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Ersubaşı bu açıklamaların ardından verdiği tesettürlü pozlarla çok konuşulmuştu. Ünlü isim şimdi de son paylaşımlarıyla dikkat çekti. Ersubaşı Umre'ye gitti ve tesettürlü pozlarıyla ilgi çekti.

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PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Ersubaşı takipçilerinin beğenisine sunduğu karelerine 'Kimki kabeye gider, hüda ona rahmet eder. Her kişi hanesine sevdiğini davet eder' notunu düştü.

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YORUM YAĞDI

Ünlü oyuncunun karelerine sosyal medyada; 'Allah kabul etsin', 'Kabeye gitmek herkese nasip olmaz', 'Allah isteyen herkese nasip etsin' yorumları yapıldı.

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Damla Ersubaşı sihirli annem
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