Siirt'in kendine özgü lezzetleri! Tadına doyamayacağınız yemekler

Siirt, tarihte birçok medeniyetin yer aldığı bir bölgenin parçasıdır. Şehrin beğenilen tarihi yapı ve doğal güzelliklerinin yanı sıra, Siirt mutfağı, oldukça çeşitli ve kendine has yemekleriyle ünlüdür. Yolculuğa çıkmak, yalnızca yeni yerler keşfetmek değil, aynı zamanda o şehrin kültürünü anlamak ve hissetmektir. Bir bölgeyi yeterince keşfedebilmek için o lokasyonun kendine özgü lezzetlerini tatmak gerekir. Bölgeye ait mutfak kültürü, tarihi, coğrafyayı ve bölgedeki yaşam şeklini gösteren en önemli unsurlardan biridir.

Siirt’in kendine özgüne lezzetleri

Siirt mutfağında kullanılan yöresel malzemeler, yemeklerin kalitesini belirleyen en önemli faktörlerden biridir. Özellikle Siirt fıstığı, bölgenin simgelerinden biridir. Fıstık, birçok tatlıda ve yemeklerde sıklıkla kullanılmaktadır. Pişirilen yemeklere eklenerek, zengin bir tat katar. Bununla birlikte, Siirt’in doğal bitki örtüsü, taze sebzelerin ve otların bulunmasını sağlar. Kullanılan sebzeler, her mevsimde taze ve sağlıklıdır.

Büryan kebabı

Büryan yalnızca Siirt’te değil; Türkiye’nin birçok lokasyonunda yapılan oldukça ünlü bir yemektir. Kebap, 2 – 3 metre uzunluğundaki bir kuyuda üzeri çamur tabaka ile kaplanarak pişirildiğinden, hazırlanışı oldukça zahmetli olan bir yemektir. Yemeğin sunumunda herhangi bir sos kullanılmaz, yalnızca tereyağı ile pide eşliğinde servis edilir. Lezzeti ve görüntüsü ile deneyenleri oldukça etkileyen bu yemek, misafirlerin gözde lezzetlerinden biridir.

Siirt Kitel

Zengin bir mutfak kültürü bulunan Siirt’in öne çıkan lezzetlerinden biri olan Kitel, yöresel bir köftedir. Genellikle Akdeniz ve Güneydoğu bölgelerinde görülen içli köfteye benzetilse de tadına bakıldığında Siirt Kitelin farklı olduğu fark edilir.

Siirt kitel, köftelik bulgurdan ince açılan bir hamurun içerisine eklenen kıyma, soğan ve reyhan ile hazırlanır. Malzemeler eklendikten sonra hamur kapatılır ve ardından pişirilir. Ana öğün yerine geçen Siirt Kiteli yerken başka bir yemeğe gerek duyulmaz.

İsmeyket

Siirt’in öne çıkan yemeklerin bir diğeri İsmeyket, sıklıkla tercih edilen lezzetlerdendir. Yağsız kıyma ve soğan gibi malzemeler ile hazırlanan ve kızgın yağda pişirilen İsmeyket, hazırlanış şekli ve lezzeti ile oldukça sevilir. İsmeyket, hem sokak lezzetleri arasında yer alırken hem de çeşitli restoranlarda yapılmaktadır.

Arap Dolması

Arap Dolması, Siirt lezzetleri listesinin en sevilen yemeklerindendir. Kuru biber ve kuru patlıcan kullanılarak yapılan Arap Dolması, tercihe göre kıymalı veya zeytinyağlı olarak hazırlanabilmektedir. Dolmanın servisi zeytinyağı ile yapılmaktadır. Pirinç harcına asma yaprağının da eklenebildiği bu lezzet turistler tarafından sıklıkla tercih edilir. Aynı zamanda Siirt’teki evlerin çoğunda pişirilen bu dolma, biber ve kuru patlıcanlı yemekleri seven kişiler için ideal bir seçenektir.

Perde Pilavı

Anadolu yöresinin en fazla bilinen lezzetlerinden olan Perde Pilavı, Siirt’in yöresel yemekleri arasında da sıklıkla tercih edilir. Hazırlanış şekli zahmetli bir lezzet olan Perde Pilavı, Siirt bölgesindeki restoranların tümünde yer almaktadır.

Siirt bölgesinde sıklıkla misafir yemeği olarak ikram edilen Perde Pilavı, görüntüsü ile böreğe benzetilebilir. Klasik börek içinden daha çeşitli bir iç harcı olan pilavda kekik veya tavuk eti, badem, et suyu, pirinç, çam fıstığı ve birçok baharat yer alır. İç pilavı yapıldıktan sonra ince bir yufka biçiminde şekillendirilmiş hamurun arasına konulur ve üzeri yine hamurla kapatılır. Perde Pilavı, piştikten sonra börek şeklinde dilimlenerek servise hazır hale getirilir.

Siirt'in tarihi zengin yerleri