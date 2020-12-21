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Siirt'te yıllar süren kan davası törenle sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan mesaj gönderdi

21.12.2020 21:12 | Son Güncelleme:
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Siirt'te yıllar süren kan davası törenle sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan mesaj gönderdi

Siirt'in Kurtalan ilçesinde Karaatay ve Çelik aileleri arasında 2014 yılındaki kavgada, 2 kişinin ölümü sonrası başlayan kan davası düzenlenen barış töreni ile sona erdi.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, 2014 yılında Karaatay ve Çelik aileleri arasında çıkan kavga, 2 kişinin ölümünün ardından kan davasına dönüştü.

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören ve kanaat önderlerinin girişimleriyle iki aile arasındaki husumet düzenlenen barış töreni ile son buldu. Mola Recep Eviz Yatılı Kur'an Kursu bahçesinde düzenlenen törende her iki aile üyeleri de Kur'an-ı Kerim altından geçerek barış yemini etti.

Törende konuşan Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "Bu husumeti bitirerek çok büyük bir cesaret gösterdiniz. Allah'ın emrini yerine getirdiniz. Allah'ın rızasını kazandınız. Sizlere müteşekkiriz. Sizler iki aile olarak, barışmanın ötesinde bütün Kurtalan'ı, Siirt'i bir araya getirdiniz. İnşallah bu barışa şahitlik ediyoruz. Bu barış daim olsun" dedi.

"ÖRNEK BİR SULH OLSUN"

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her iki aile fertlerine selamlarını ilettiğini belirterek, "Dün İstanbul'da Cumhurbaşkanımız ile beraberdik. Kendisine bu durumu aktardım. Onun da Çelik ve Karaatay ailelerine selamı var. Duaları var. Buraya katılan herkese hürmetlerini ve şükranlarını bildiriyor. Hepinize dua ediyor. Biz böyle anlamlı bir günde Kurtalan'da Allah'a hamd ediyoruz. Yöremizde çok önemli bir zaman dilimi. Burada bulunmak büyük bir hayır gerektiriyor. Rabbim bugünü bize nasip etti. Gerçekten acılar yaşandı. Bu anlamlı günde hepimiz şahitlik ediyoruz ki bu saatten sonra Kurtalan'da ve diğer bölgelerde inşallah bu örnek bir sulh olsun" dedi.

"BAYRAM HEYECANI YAŞADIM"

Karaatay ailesinden Fuat Karaatay, çocukken yaşadığı bayram sabahı heyecanını yaşadığını dile getirerek, "Bu duyguları yaşamayan bilmez. Temenni ediyorum ki Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki bütün kan davaları güzelliklerle sonuçlanır. Hiçbir şey barışın ve kardeşliğin yerini tutamaz" dedi. (DHA)

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