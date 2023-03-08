'Sıkı bir şeyler var' Bünyamin Sürmeli o günü işaret edip açıkladı! Kar yağacak mı? Yağışlar ne durumda? Barajlar dolacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir... Son dakika 8-12 Mart hava durumu

Yağmur yağacak mı? Bundan sonra kar yağma ihtimali var mı? Kuraklık tehdidi herkesi endişelendirmeye devam ederken yurt genelinde yağışlarla ilgili son durum herkes tarafından dikkatle takip ediliyor. Bünyamin Sürmeli, YouTube kanalında yaptığı son açıklamayla hava durumu ve yağışlara ilişkin tahminlerini açıkladı. Meteoroloji uzmanı Orhan Şen'den de yeni tahminler ve önemli uyarılar geldi. Peki, yağışlarla barajlar dolacak mı? İşte Meteoroloji'den gelen son hava durumu tahminleriyle birlikte tüm merak edilenler...

KAR YAĞACAK MI?

Bünyamin Sürmeli “Maalesef kar yağışlarımız çok az. O da çok yüksek dağ tepelerinde, yüksek kesimlerde kendisini gösteriyor.” dedi.

İSTANBUL’DA YAĞIŞ VAR MI?

İstanbul’daki yağışlarla alakalı Sürmeli “Yarın (bugün), öbür gün (perşembe) ve cuma kayda değer bir şey yok. Cumartesi ve pazar yağış var. Özellikle pazar günü sıkı bir sağanak var. Pazar günkü yağış şu anki son verilerde Tekirdağ, Çanakkale, Avşa çevreleri, ardından Balıkesir, İstanbul’da kuvvetli sağanaklar şeklinde olacağa benziyor. İstanbul’da pazar öğleden sonrasından itibaren başlayıp pazartesi öğleden sonrasına kadar olan yağışın miktarı 20 kg’dan fazla görünüyor. 20 kg çok büyük bir yağış değil ama İstanbul gibi suyun toprakla buluşmasının zor olduğu, devasa bir, 20 milyona yakın hareketli nüfusun olduğu bir şehirde sıkıntıdır, su baskınları yapabilir. Dolayısıyla buna dikkat diyoruz. Sıkı bir sağanaktan bahsediyoruz, İstanbul gibi bir megapolde su baskınları yapabilecek çapta bir yağıştan bahsediyoruz pazar günü.” ifadelerini kullandı.

ANKARA’DA YAĞIŞ VAR MI?

Sürmeli Ankara için ise “Başkentte eğri o kadar kuvvetli değil.” ifadelerini kullandı.

‘Pazar günü sıkı bir şeyler var’ diyen Sürmeli İzmir için hava durumu tahminini de paylaştı.

İZMİR’DE YAĞIŞ VAR MI?

Sürmeli “İzmir için de çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar güzel yağışlar var. 3 gün üst üste 8-10 kg’lık yağışın alınması güzel bir yağış.” dedi.

YAĞIŞLARLA BARAJLAR DOLAR MI?

Öte yandan Sürmeli “Barajlara faydası olur. Ama barajlarımızın doluluk oranı bu dönemin normalinin çok altında. Dolayısıyla bu gelecek yağışlar birazcık yukarıya taşısa da yine altında kalacak. O 5-6 aylık ciddi kuraklığı telafi etmeyecek. Su iktisadına dikkat edin diyoruz.” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE GENELİ YAĞIŞ DURUMU

Son durumu harita üzerinde gösteren Sürmeli “Kırklareli, Edirne dolaylarından yağış giriş yapıyor, Çanakkale’den kademe kademe önce batıya yayılıyor, arkasından Marmara’ya. İstanbul üzerinden geçiyor, pazartesi öğle saatlerine kadar yağış kendini gösterip sonra ömrünü tamamlamaya başlıyor. İşte bu aralıkta alacağımız yağış. Ağırlığı batıda. Orta ve doğu bölgelerde maalesef çok fazla bir yağış yok.” dedi.

"BU YENİ BİR 'AFET' KAPIDA DEMEK"

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Bahar ayı başladı. Kar kalınlığı ortalamanın İç anadoluda 50cm Doğu anadoluda 1 metre altında. Batıda zaten yok. Kardan beslenen bu sene anadoludaki barajlarda risk altında. Bu yeni bir "Afet" kapıda demek. Kuraklık. Hem tarımsal hem içme suyu açısından bizleri zor günler bekliyor." ifadelerini kullandı.

"ARTIK KAR YAĞIŞINDAN UMUDU KESTİK"

Şen sonraki paylaşımında ise "Bugün Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ve deprem bölgesinde yağmur var. Sıcaklık ortalamanın üzerinde. Hafta sonu batıda yağmur olacak geniş alanlı yağış pazar günü. Artık kar yağışından umudu kestik." dedi.

Son olarak Şen "Bugün İstanbul parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı sıcaklık 16 C. Perşembe cuma yağış yok. Hafta sonu yağış var. İSKİ barajlarında doluluk yüzde 35.37 Bu değer bu aylarda sürekli yükselmesi gerekirken haftalardır yerinde sayıyor. Kuraklık kapımızda." şeklinde konuştu.

METEOROLOJİ'DEN SON HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji'den gelen son rapora göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Eskişehir, Çankırı, Zonguldak, Bartın, Malatya, Hakkari, Şırnak, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Edremit Körfezi çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara ile güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN ÖNEMLİ UYARI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, bu sabah saatlerinde İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Edremit Körfezi çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olması beklendiğinden su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu,bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Edremit Körfezi çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri bu sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

MUĞLA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

HATAY °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

K.MARAŞ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve batı kesimleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 15°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop ve Kastamonu kıyıları hariç) yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yağmurlu

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu, Malatya, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ELAZIĞ °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

ERZURUM °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

8 MART HAVA DURUMU TAHMİNİ

9 MART HAVA DURUMU TAHMİNİ

10 MART HAVA DURUMU TAHMİNİ

11 MART HAVA DURUMU TAHMİNİ

12 MART HAVA DURUMU TAHMİNİ



