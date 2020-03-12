MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sıla'dan 26 yaş paylaşımı!

Sıla'dan 26 yaş paylaşımı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2020 11:48 | Son Güncelleme

Şarkıcı Sıla, sosyal medyanın eski fotoğraf paylaşma günü olan perşembeyi boş geçmedi ve sevenlerini 26 yaşına götürdü.

Sıla'dan 26 yaş paylaşımı!

Şef Hazer Amani ile bu yılın ilk ayında yaptığı evlilikle magazin gündemine damga vuran şarkıcı Sıla, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti. Takipçilerini 26 yaşına götüren ve o dönem ki imajını da değerlendiren Sıla, şu ifadeleri kullandı:

sila-instagram

“Kaşlar yay, bakışlar körpe, mikrofona hevesli, yaşım 26. Bu yılbaşı gecesini dün gibi hatırlarım. Kenan’ cığım sahnede. Ben onun kıyısında. O gece beni ilk defa kendi şarkımla anons etmişti. Kalbim kuş gibi çırpınıyordu dudaklarımın arasında. Amanın ne heyecan! Şarkı da canım Yalın’la birlikte Bodrum’da bir küçük odada öğle vakti yazdığımız “Dön demeyi unuttum” Alkışları duyduğum zamanki o taşkın mutluluğu unutmam mümkün değil. Sabah sabah fotoğraflar içinde karşılaşınca şu gönül tellerim güzel bi’ titredi. Haydin umutla yeni güne selam!”


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Orada birçok sır ve iz var' 'Orada birçok sır ve iz var'
'Sansürsüz' demişti! İşte tanıtımı'Sansürsüz' demişti! İşte tanıtımı
Ameliyatsız 65 kilo verdi! Sırrı ise...Ameliyatsız 65 kilo verdi! Sırrı ise...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sıla, tbt,

En Çok Okunan Haberler

19 yaşındaki genç kız babasına kurşun yağdırdı!

19 yaşındaki genç kız babasına kurşun yağdırdı!

Koronavirüs tedavisinde flaş gelişme! Süre bile verdiler

Koronavirüs tedavisinde flaş gelişme! Süre bile verdiler

Tom Hanks ve eşi koronavirüse yakalandı

Tom Hanks ve eşi koronavirüse yakalandı

ABD üssünün vurulması sonrası karşı hamle geldi

ABD üssünün vurulması sonrası karşı hamle geldi

Bakan Koca'dan koronavirüs paylaşımları

Bakan Koca'dan koronavirüs paylaşımları

Elazığ'da riskli bölge ilanı! Karar Resmi Gazete'de

Elazığ'da riskli bölge ilanı! Karar Resmi Gazete'de

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Yasin durmuyor! 'Evrim öp bir kere...'

Yasin durmuyor! 'Evrim öp bir kere...'

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Öfke saçtı! 'Terbiyesiz, şarlatan! Kalbini çamaşır suyuyla yıka'

Öfke saçtı! 'Terbiyesiz, şarlatan! Kalbini çamaşır suyuyla yıka'

Hande Erçel'in ablasından emzirme pozu

Hande Erçel'in ablasından emzirme pozu

Okuyucu Yorumları 2 yorum
o zaman 38 miş şimdi 45...
26 yaşında mi ben o zaman 10 yaşındayım küçül cebime gir
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Selena Gomez: Bazen sonsuza kadar yalnız kalacağımı düşünüyorum

İtirafıyla yine gündem oldu!

Hülya Avşar geri dönüyor! İşte programın tanıtımı

'Sansürsüz' demişti! İşte tanıtımı

Belçim Bilgin'den evlilik itirafı!

Belçim Bilgin'den evlilik itirafı!

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'ten örnek davranış!

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'ten örnek davranış!

Kenan Doğulu Londra dönüşü 14 gün kuralına uymadı!

Flaş iddia! Yurt dışından döndü ama...

Tesettüre giren İrem Betil: Bu kadar çıplaklık olmaz

Tesettüre giren İrem Betil: Bu kadar çıplaklık olmaz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.