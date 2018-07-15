Kerki Production ve Solfej Organizasyon'un düzenlediği Sıla’nın 7 günlük Harbiye konser Konserlerinde seyircisi ile konuşmayı da ihmal etmeyen Sıla, On’dan Kalan Şarkılar’ın konseptini anlatırken ‘Bekar Şarkıları’ kısmı bittikten sonra “Bekar şarkılarını dinlediniz üstünde konuşmaya çok gerek duymuyorum. Avare olur bekarlar. Bir hayrını görmedik uğursuzların” dedi ve büyük bir alkış aldı.

Daha sonra yazdıkları şarkılar üzerine konuşan Sıla, “Bu konserde bir ilişkinin süreçlerini kategorize ettik. Kavuşma kısmında çok az şarkı var çünkü anladık ki mutluluk yazılabilen değil yaşanılan bir şeymiş” dedi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Sıla ‘Vur Kadehi Ustam’ şarkısını söylerken gözyaşlarına hakim olmadı. Sanatçı, Birbirimize destek çıkmamız lazım. Ne kadar çabuk ayağa kalkar dans etmeye başlarsak o kadar iyi… Baştan söyleyeyim de sonra Sıla, “Demedi” demeyin. Bakın taze gözyaşımı siliyorum” diyerek duygusal anlar yaşadı.

HAYRANINI KIRAMADI KULİSE ÇAĞIRDI

Konser sırasında bir hayranının açtığı ‘Sıla, karım seni bir kez öpsün yoksa beni boşayacak’ yazılı pankarta kayıtsız kalmadı. Sıla, hayranını kırmayarak kulise davet etti.

