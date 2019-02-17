MAGAZİN

Sıla memleketi İzmir'de sevenleriyle buluştu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.02.2019 22:01 | Son Güncelleme

Pop müziğin başarılı ismi şarkıcı Sıla, dört ay sonra memleketi İzmir'de verdiği konserle sevenleriyle buluştu.

Sıla memleketi İzmir'de sevenleriyle buluştu!

Pop müziğin sevilen sanatçısı Sıla, Kerki ve Solfej'in düzenlediği konserde Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonunda sahne aldı.

Sahneye göz alıcı kırmızı bir elbise ile çıkan Sıla, sevilen şarkısı "Afitap" ile hayranlarını selamladı. Yüz otuz üç gün sonra memleketi İzmir'de sevenleriyle buluşan güzel sanatçı, kendisini dinlemeye gelen yaklaşık dört bin müziksever ile birlikte şarkılarını koro halinde hep bir ağızdan seslendirdi.

1550386426_SILA__6_

Konserinin ikinci bölümünde hayranlarının karşısına mini siyah bir elbise ile çıkan başarılı sanatçı, sahneden Sezen Aksu ve Zülfü Livaneli'ye selam yollayarak "Belalım" şarkısını seslendirdi. Muhteşem performansının yanı sıra güzelliğiyle de göze hitap eden Sıla, sahnede ki harika enerjisi ve sempatik tavırlarıyla da büyük alkış aldı.

Konser sonlarına doğru hareketli şarkıları ile coşkuyu ikiye katlayan başarılı sanatçı, "Afitap" ile başladığı sahnesini sevenlerinin yoğun istek üzerine "Afitap" şarkısı ile noktaladı.

PARTNERKilo verince bambaşka biri oldu! Onu gören inanamıyorKilo verince bambaşka biri oldu! Onu gören inanamıyor
Hamile mi? Paylaşımı olay olduHamile mi? Paylaşımı olay oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sıla sıla konser İzmir

En Çok Okunan Haberler

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

Erdoğan yeni askerlik sistemini açıkladı: Bedelli askerlik kalıcı olacak

Erdoğan yeni askerlik sistemini açıkladı: Bedelli askerlik kalıcı olacak

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Seksi modelin o pozları olay oldu

Seksi modelin o pozları olay oldu

Dev operasyon! 735 kişi gözaltına alındı

Dev operasyon! 735 kişi gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bebeğini paylaştı ve: "Karnımdan çıktığın o an..."

Bebeğini paylaştı ve: "Karnımdan çıktığın o an..."

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Alişan'dan eski nişanlısına 'rezil' göndermesi!

Alişan'dan eski nişanlısına 'rezil' göndermesi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Survivor'da Acun Ilıcalı o değişikliği seyircilere sordu!

Survivor'da Acun Ilıcalı o değişikliği seyircilere sordu!

Survivor 2019'da dengeleri değiştirecek yeni yarışmacı! Survivor Katerina Dalaka kimdir?

Survivor'da dengeleri değiştirecek yeni yarışmacı!

Seda Sayan sahne kıyafetiyle göz kamaştırdı!

Seda Sayan sahne kıyafetiyle göz kamaştırdı!

Engin Akyürek ve Bergüzar Korel, İzmir ve Ankara'da hayranlarıyla buluştu!

Engin Akyürek ve Bergüzar Korel hayranlarıyla buluştu!

Nicki Minaj'dan 'bebek' şakası!

Hamile mi? Paylaşımı olay oldu

Ünlü bariton Sedat Öztoprak hayatını kaybetti

Ünlü sanatçı hayatını kaybetti! Haberi yakın arkadaşı duyurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.