Sıla memleketi İzmir'de sevenleriyle buluştu!

Pop müziğin sevilen sanatçısı Sıla, Kerki ve Solfej'in düzenlediği konserde Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonunda sahne aldı.

Sahneye göz alıcı kırmızı bir elbise ile çıkan Sıla, sevilen şarkısı "Afitap" ile hayranlarını selamladı. Yüz otuz üç gün sonra memleketi İzmir'de sevenleriyle buluşan güzel sanatçı, kendisini dinlemeye gelen yaklaşık dört bin müziksever ile birlikte şarkılarını koro halinde hep bir ağızdan seslendirdi.

Konserinin ikinci bölümünde hayranlarının karşısına mini siyah bir elbise ile çıkan başarılı sanatçı, sahneden Sezen Aksu ve Zülfü Livaneli'ye selam yollayarak "Belalım" şarkısını seslendirdi. Muhteşem performansının yanı sıra güzelliğiyle de göze hitap eden Sıla, sahnede ki harika enerjisi ve sempatik tavırlarıyla da büyük alkış aldı.

Konser sonlarına doğru hareketli şarkıları ile coşkuyu ikiye katlayan başarılı sanatçı, "Afitap" ile başladığı sahnesini sevenlerinin yoğun istek üzerine "Afitap" şarkısı ile noktaladı.

