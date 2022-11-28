Sıla'nın babası Şükrü Gençoğlu kimdir, neden öldü? İlker Kaleli ile aşk yaşayan Sıla Gençoğlu'nu yıkan haber!

Sıla'nın babası Şükrü Gençoğlu yaşamını yitirdi. Şükrü Gençoğlu 3 hafta önce geçirdiği beyin kanaması sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Sıla, babası Şükrü Gençoğlu'nun ölüm haberiyle yıkıldı. Sıla'nın babası Şükrü Gençoğlu hakkında merak edilenler...

ŞARKICI SILA'NIN BABASI ŞÜKRÜ GENÇOĞLU KİMDİR?

Şükrü Gençoğlu, Denizli'de dünyaya gelmiştir. Denizli'de kimyager ve siyasetçi olarak bilinen Şükrü Gençoğlu, Ömür Gençoğlu (eski soyadı Balaban) ile evlenmiştir. Sıla, 17 Haziran 1980 tarihinde Denizli'de doğmuştur.

ŞÜKRÜ GENÇOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Yaklaşık bir ay önce beyin kanaması geçiren ve hastaneye kaldırılan Şükrü Gençoğlu'nun tedavisi sürüyordu.

Şükrü Gençoğlu'nun yaşamını yitirdiği öğrenildi.

ŞÜKRÜ GENÇOĞLU'NUN HASTALIĞI NEYDİ?

Bir süre önce beyin kanaması geçiren Şükrü Gençoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ailesine bağlılığıyla bilinen ünlü şarkıcı Sıla acı haberin ardından büyük üzüntü yaşadı.

