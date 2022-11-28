MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sıla'nın babası Şükrü Gençoğlu kimdir, neden öldü? İlker Kaleli ile aşk yaşayan Sıla Gençoğlu'nu yıkan haber!

Sıla'nın babası Şükrü Gençoğlu kimdir, neden öldü? İlker Kaleli ile aşk yaşayan Sıla Gençoğlu'nu yıkan haber!

28.11.2022 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıla'nın babası Şükrü Gençoğlu hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı babasının ölüm haberiyle yıkıldı. Şükrü Gençoğlu 3 hafta önce beyin kanaması geçirmişti. Ünlü şarkıcı, henüz babasının ölümüne ilişkin açıklamada bulunmadı. Peki, Sıla'nın babası Şükrü Gençoğlu kimdir, neden öldü? İşte Sıla'nın babası Şükrü Gençoğlu'nun hastalığı neydi?

Sıla'nın babası Şükrü Gençoğlu kimdir, neden öldü? İlker Kaleli ile aşk yaşayan Sıla Gençoğlu'nu yıkan haber!

Sıla'nın babası Şükrü Gençoğlu yaşamını yitirdi. Şükrü Gençoğlu 3 hafta önce geçirdiği beyin kanaması sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Sıla, babası Şükrü Gençoğlu'nun ölüm haberiyle yıkıldı. Sıla'nın babası Şükrü Gençoğlu hakkında merak edilenler...

e1

ŞARKICI SILA'NIN BABASI ŞÜKRÜ GENÇOĞLU KİMDİR?

Şükrü Gençoğlu, Denizli'de dünyaya gelmiştir. Denizli'de kimyager ve siyasetçi olarak bilinen Şükrü Gençoğlu, Ömür Gençoğlu (eski soyadı Balaban) ile evlenmiştir. Sıla, 17 Haziran 1980 tarihinde Denizli'de doğmuştur.

e2

ŞÜKRÜ GENÇOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Yaklaşık bir ay önce beyin kanaması geçiren ve hastaneye kaldırılan Şükrü Gençoğlu'nun tedavisi sürüyordu.

Şükrü Gençoğlu'nun yaşamını yitirdiği öğrenildi.

ŞÜKRÜ GENÇOĞLU'NUN HASTALIĞI NEYDİ?

Bir süre önce beyin kanaması geçiren Şükrü Gençoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ailesine bağlılığıyla bilinen ünlü şarkıcı Sıla acı haberin ardından büyük üzüntü yaşadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son hali şaşırttı! Botoks itirafı: "Kilo alınca..."Son hali şaşırttı! Botoks itirafı: "Kilo alınca..."
İkinci düğünde paralar havalarda uçuştuİkinci düğünde paralar havalarda uçuştu
Katar'da 45 dakika sahnede kalan Zeynep Bastık para bastı! Dakika başına...Katar'da 45 dakika sahnede kalan Zeynep Bastık para bastı! Dakika başına...
Anahtar Kelimeler:
İlker Kaleli Sıla Gençoğlu sıla ilker kaleli ilker kaleli sıla ele

En Çok Okunan Haberler

Esad’dan sürpriz hamle! PKK/YPG şokta! Yakıtlarını kesti…

Esad’dan sürpriz hamle! PKK/YPG şokta! Yakıtlarını kesti…

Erken emeklilik yolu onlara da açıldı!

Erken emeklilik yolu onlara da açıldı!

Bu kez Mardin! Balyozla başına vurarak öldürdü

Bu kez Mardin! Balyozla başına vurarak öldürdü

Sokak röportajı yaparken gözaltına alındı!

Sokak röportajı yaparken gözaltına alındı!

Sorduğu soruya "İç çamaşırı giymedim" yanıtını alınca... Bomba anlar

Sorduğu soruya "İç çamaşırı giymedim" yanıtını alınca... Bomba anlar

Herkesin evinde var! Hurda cihazların içinde 'altın' arıyor' Kentte eski telefon bırakmadı

Herkesin evinde var! Hurda cihazların içinde 'altın' arıyor' Kentte eski telefon bırakmadı

İlginizi Çekebilir

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Flaş fırsat: Under Armour tişörtte 200 TL indirim!

Flaş fırsat: Under Armour tişörtte 200 TL indirim!

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.