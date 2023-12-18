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  4. Sıla'nın sahne kıyafeti olay oldu! Fotoğrafına yorum yağdı

Sıla'nın sahne kıyafeti olay oldu! Fotoğrafına yorum yağdı

18.12.2023 13:56 | Son Güncelleme:
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Ünlü şarkıcı Sıla, Rotterdam'daki konserinden fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Sıla'nın baştan aşağı pembe renkli kostümüne çok sayıda yorum geldi.

Şarkıcı Sıla'nın sahne öncesi kulis pozu olarak oldu. Pembe pantolonu ve bluzüyle olan kombinini takipçileriyle paylaşan Sıla'ya çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

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Sıla'nın takipçilerinin bir kısmı sahne kıyafetini beğenirken bazısı ise rüküş buldu.

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"PEMBELENDİK"

Sıla'nın o pozlarına, "Barbie değil harbi kız", "Pembe gönlüm sende", "pembe sakız gibi tatlı" ve "pembelendik" gibi yorumlar gelirken ünlü şarkıcının bazı takipçileri ise "Çok güzelsiniz ama acil olarak modacınızı gözden geçirin" şeklinde yorum yaptı.

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