Sıla, uzlaşmak istemedi

İddiaya göre şarkıcı Sıla Gençoğlu’nun menajeri olduğunu söyleyen Ali Şenol, “Damalis Bar” isimli eğlence merkezinin işletmecisi Orhan Yılmaz’dan 25 bin lira aldı. Ali Şenol, Orhan Yılmaz’a bu para karşılığında Sıla Gençoğlu’nun 17-18-19 Temmuz 2015 tarihleri arasında Damalis adlı eğlence mekanında sahne alacağını söyledi.

Hürriyet'in haberine göre; Sıla Gençoğlu belirtilen tarihlerde sahneye çıkmayınca Ali Şenol ile mekanın işletmecisi Orhan Yılmaz arasında tartışma yaşandı. Ali Şenol Orhan Yılmaz’ı “Para mara vermiyorum, alamazsınız da, ben örgütten yattım çıktım” diyerek tehdit etti. Orhan Yılmaz’ın şikayeti üzerine İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi’ne Ali Şenol hakkında “tehdit” suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

SILA “DOLANDIRICILIK” SUÇUNDAN DAVA AÇTI

İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki yargılaması devam eden Ali Şenol hakkında bu kez şarkıcı Sıla Gençoğlu “dolandırıcılık” suçundan şikayetçi oldu. Sıla Gençoğlu’nun avukatı Rezan Epözdemir şikayet dilekçesinde “Şühpeli Ali Şenol müvekkilimin adını kullanarak haksız kazanç elde etmiştir. Müvekkilimin toplumdaki güvenilirliği zedelenmiştir. Müvekkilim ile şüpheli arasında hiçbir hukuki bağ yoktur. Müvekkilim şüpheli Ali Şenol’u tanımamaktadır” ifadelerine yer verdi. Ali Şenol hakkında “dolandırıcılık” suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle ikinci kez dava açıldı.