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Sıla, uzlaşmak istemedi

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.07.2018 11:27 | Son Güncelleme

Damalis Bar’ın işleteni Orhan Yılmaz’dan “Ben Sıla’nın menajeriyim” diyerek 25 bin lira aldığı ve tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan Ali Şenol’a, Sıla’nın şikayeti üzerine “dolandırıcılık” suçundan ikinci bir dava daha açıldığı ortaya çıktı. Adını kullanarak haksız kazanç elde ettiğini ve toplumdaki güvenilirliğinin zedelendiğini iddia eden Sıla Gençoğlu, uzlaşmak istemedi

Sıla, uzlaşmak istemedi

İddiaya göre şarkıcı Sıla Gençoğlu’nun menajeri olduğunu söyleyen Ali Şenol, “Damalis Bar” isimli eğlence merkezinin işletmecisi Orhan Yılmaz’dan 25 bin lira aldı. Ali Şenol, Orhan Yılmaz’a bu para karşılığında Sıla Gençoğlu’nun 17-18-19 Temmuz 2015 tarihleri arasında Damalis adlı eğlence mekanında sahne alacağını söyledi.

Hürriyet'in haberine göre; Sıla Gençoğlu belirtilen tarihlerde sahneye çıkmayınca Ali Şenol ile mekanın işletmecisi Orhan Yılmaz arasında tartışma yaşandı. Ali Şenol Orhan Yılmaz’ı “Para mara vermiyorum, alamazsınız da, ben örgütten yattım çıktım” diyerek tehdit etti. Orhan Yılmaz’ın şikayeti üzerine İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi’ne Ali Şenol hakkında “tehdit” suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

SILA “DOLANDIRICILIK” SUÇUNDAN DAVA AÇTI

İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki yargılaması devam eden Ali Şenol hakkında bu kez şarkıcı Sıla Gençoğlu “dolandırıcılık” suçundan şikayetçi oldu. Sıla Gençoğlu’nun avukatı Rezan Epözdemir şikayet dilekçesinde “Şühpeli Ali Şenol müvekkilimin adını kullanarak haksız kazanç elde etmiştir. Müvekkilimin toplumdaki güvenilirliği zedelenmiştir. Müvekkilim ile şüpheli arasında hiçbir hukuki bağ yoktur. Müvekkilim şüpheli Ali Şenol’u tanımamaktadır” ifadelerine yer verdi. Ali Şenol hakkında “dolandırıcılık” suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle ikinci kez dava açıldı.

Savcılık ifadesinde iddiaların asılsız olduğunu söyleyen şüpheli Ali Şenol, “Ben Ada Organizasyon şirketinin sahibiyim. Firmam Sibel Can, Nilüfer, MFÖ, Kardeş Türküler, Duman vb. gibi ünlü sanatçıların konser, tiyatro, festival vb. organizasyonlarını yapar. Sıla’nın da 2015’te Didim Konseri’nde ben organizasyonlarını yapmıştım. Ancak ben kimseden Sıla’nın menajeri olduğumu söyleyerek para almadım” dedi.

Şikayete bağlı suç olduğu için dosya uzlaştırma bürosuna gönderildi. Ancak Sıla Gençoğlu şikayetinden vazgeçmedi. İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına şarkıcı Sıla Gençoğlu ile şüpheli Ali Şenol katılmadı. Müşteki Sıla Gençoğlu’nun avukatı, “Müvekkilimiz yurtdışında olduğu için bu celse hazır edemedik. Kendisini önümüzdeki celse hazır edeceğiz. Tanıkları dinletmeye de hazırız. Uzlaşmak istemiyoruz” dedi. Mahkeme de davanın son duruşmasında bugüne kadar dinlenmeyen tanıkların dinlenmeleri için ertelendi.

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