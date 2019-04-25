Sıla ve Ahmet Kural davasında gerekçeli karar açıklandı

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nce tamamlanan gerekçeli kararda, sanık Ahmet Kural'ın soruşturma aşamasındaki savunmasında, "O sırada ikimiz de alkollüydük. İkimiz de birbirimizin kollarından tutup birbirimizi sarstığımız oldu. Bu şekilde bir kaç kez yere düştük" şeklinde beyanlarının yaralama suçuna yönelik ikrar (dolaylı anlatım) niteliğinde olduğu belirtildi.

'YARALAMA SUÇU OLUŞTUĞUNDAN ŞÜPHE DUYULAMAYACAĞI'



Gerekçede, savcılıkça alınan Adli Tıp Kurumu'nun 1 Kasım 2018 tarihli raporunda, Sıla'nın yaşamını tehlikeye sokan bir durum olmadan kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde, hafif nitelikte olacak şekilde yaralandığının belirtildiği ifade edildi. Adli Tıp Kurumu raporu, bu raporla örtüşen Sıla'nın anlatımları ve Sıla'nın anlatımlarını dolaylı olarak doğrulayan Kural'ın anlatımları göz önüne alındığında söz konusu raporun yaralama fiiline ilişkin Sıla'nın anlatımlarını doğruladığı, Kural'ın üzerine atılı 'yaralama' suçunun maddi ve manevi unsurları itibariyle oluştuğundan şüphe duyulmayacağı da gerekçeli kararda yer aldı.