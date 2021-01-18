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Sıla ve Hazer Amani 15 dakikada boşandı!

18.01.2021 13:31 | Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz yıl Ocak ayında evlenen ünlü şarkıcı Sıla ve şef Hazer Amani Bodrum’da boşandı. Adliyeye gelen Sıla ve Hazer Amani’nin boşanma davası 15 dakika sürdü.

Sıla ve Hazer Amani’nin evliliği bitti. Sıla-Hazer Amani çifti geçtiğimiz aylarda yazılı bir açıklama yaparak boşanacaklarını duyurmuştu. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada “Boşanma kararı aldığımız doğrudur. Bu kararın, yansıtılan haberlerle ilintisi olmadığı gibi, dostluğumuzun kıymeti bakidir” ifadeleri kullanılmıştı.

Ünlü sanatçı Sıla, avukatı Mehtap Kaya ile adliyeye sabah erken saatlerde geldi. Hazer Amani ise avukatı Süsen Gödekmerdan ile davaya 5 dakika kala adliyeye giriş yaptı. Saat 10.00'da başlayan dava, 10.15’te sona erdi.

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Uzun süre aşklarıyla gündemden düşmeyen ve ilk başta sevgili olduklarını saklayan daha sonra geçtiğimiz yıl Ocak ayında evlenen çiftin boşanmaları ise 15 dakika sürdü. İHA muhabirinin sorusu üzerine boşandıklarını söyleyen Sıla, teşekkür ederek adliyeden ayrıldı.

Hazer Amani ise 'söyleyecek bir şey yok' diyerek adliyeden ayrıldı.

Sıla’yı yakın dostları yalnız bırakmazken, Hazer Amani’nin ise adliyeye tek geldiği görüldü.

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