Sıla ve Yalın'dan hayranlarına koronavirüse karşı moral düeti!

Türkiye'de koronavirüs vakalarının artmasının vatandaşlar da kendi önlemlerini almaya başladı. Vaka sayılarının artmaması adında sosyal medya üzerinden #EvdeKalTürkiye hashtagi ile kampanya başlatıldı ve zorunlu haller dışında dışarı çıkılmaması çağrısı yapıldı.

Ünlüler de bu kampanyaya destek vererek kendilerini karantinaya aldı.

Evlerinde karantina altında olan Sıla ve Yalın, bir sosyal medya uygulamasından yaptıkları canlı yayınla düet gerçekleştirdi. Sıla ve Yalın'ın canlı yayındaki düeti hayranlarının büyük beğenisini topladı.

