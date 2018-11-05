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Sıla'yı darp eden Ahmet Kural ifade için adliyede!

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.11.2018 10:26 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz hafta sevgilisi Sıla'yı darp ettiği için hakkında soruşturma açılan oyuncu Ahmet Kural bugün şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye geldi. Kural, şüpheli sıfatıyla ifade vermek için savcının odasına girdi.

Sıla'yı darp eden Ahmet Kural ifade için adliyede!

Sıla, 1 Kasım 2018'de Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu. Fiziki şiddet gördüğünü iddia eden sanatçı 3 ay koruma kararı aldırdı.

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Sevgilisi Sıla Gençoğlu'na şiddet uyguladığı iddiasıyla gündemden düşmeyen Ahmet Kural geçtiğimiz cuma günü şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı.

Avukatı Sibel Aydın ile birlikte ifade vermek için savcının bulunduğu kata çıkan Ahmet Kural, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Avukat girişinden adliyeye giriş yapan Kural, üst aranması yapılmadan adliyeye alındı.

Öğle saatlerinde avukatı ve beraberindeki iki kişiyle birlikte Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayına gelen Kural, avukatların giriş yaptığı kapıdan adliyeye alındı. Vatandaşların aksine aranması yapılmadan adliyeye alınan Kural, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Bürosu Suçları bürosuna geldi.

Savcının odasına giren Kural şu sıralar ifade veriyor.

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Sevgilisi Ahmet Kural'dan şiddet gördüğü iddiasıyla şikayetçi olan ve 3 ay koruma kararı aldıran Sıla Gençoğlu ifadesinde şunları söylemişti: Ahmet Kural beni hem dövdü hem de ölümle tehdit etti. Birlikte konuşuyor iken konuşma bir anda tartışmaya döndü. Bu sırada vücudumun çeşitli yerlerine yumruk, tekme ve tokat atmak suretiyle ben darp etti.

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Şunun yürüyüşüne bak sanki bürokrat sanki profesör ulan altı astarı filimlerde oynayan zıplayn bir adamsın
tokat tan neler oluyor ???
adamı ilk defa ciddi gördüm ya
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