Sıla hastanelik oldu: Küçük bir sorun çıktı

Önceki gün Nişantaşı'nda özel bir hastaneye giden Sıla, “Cildimde ufak bir sorun çıktı. Dermatolog görsün istedim. Ama korkulacak bir şey yok. Küçük bir işlem yapıldı, ilaç kullanacağım” diye konuştu.

Öte yandan Sıla geçen haftalarda yeni yaptırdığı dövmeleriyle gündeme gelmişti. Sıla Golden Arrow Street Tattoo’da sol ayak bileğine onuncu dövmesini yaptırdı.

ESKİ DÖVMELERİNİ ANLATMIŞTI

Sıla dövmeleriyle ilgili yaptığı açıklamada "Boynumdaki japon gülü. Japonlar eskiden birbirlerine kişisel savaş ilan ettikleri zaman bu güllerden bırakırlarmış. Mücadeleci bir ruh bana hitap ettiği için boynumda o var. Elimdeki dövme annem ve babamın baş harflerini taşıyor, özellikle nikah yüzüğü gibi'ki onların aşkına çok hürmet ettiğimden. Sırtımda iki tane melek var. O melekler değişken ruh halimi temsil ediyor. Her tarafım dövme tır şoförü gibi... Kolumda da hat sanatında 'herşey aşktan' yazıyor. Hat çok ilgi duyduğum bir alan.." demişti..

