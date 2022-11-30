HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Silah sesi duyanlar polise haber verdi! Nurshat Muhammedova cansız bedeni bulundu

Silah sesi duyanlar polise haber verdi! Nurshat Muhammedova cansız bedeni bulundu

30.11.2022 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da bir oto bakım servisi yapan iş yerinden silah sesi geldiğini duyanlar polise haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Türkmenistan uyruklu Nurshat Muhammedova'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Tabanca ile başından vurulmuş halde ölü bulunan Muhammedova'nın sevgilisi Kenan Pala, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Silah sesi duyanlar polise haber verdi! Nurshat Muhammedova cansız bedeni bulundu

Samsun'da bir oto saniyesindeki dükkanda 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Türkmenistan uyruklu Nurshat Muhammedova'nın cansız bedeni bulundu. Tabanca ile başından vurulmuş halde ölü bulunan Muhammedova'nın sevgilisi Kenan Pala gözaltına alınırken suçlamaları reddetti. Muhammedova'nın psikolojik sorunları olduğunu ve intihar etmiş olabileceğini öne süren Kenan Pala, cinayet şüphelisi olarak tutuklandı.

CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTILAR

Olay, 26 Kasım'da Gülsan Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Oto bakım servisi yapan iş yerinden tek el silah sesi duyanlar, polise haber verdi. İhbarla adrese giden ekipler, Samsun Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Türkmenistan uyruklu Nurshat Muhammedova'nın cesedi ile karşılaştı. Yanında tabanca bulunup, başında tek kurşun girişi olduğunu tespit edilen Muhammedova'nın cenazesi, otopsisi sonrası Ankara'da toprağa verildi.

turkmenistanli-ogrencinin-basindan-vurulmus-cesedi-bulundu_9791_dhaphoto1 (1)

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, Muhammedova'nın ölümü ile ilgili sevgilisi Kenan Pala'yı 'cinayet şüphelisi' olarak gözaltına aldı. Pala, ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Aynı zamanda iş yeri sahibi olan Pala, Muhammedova'nın psikolojik sorunları olduğunu ve intihar etmiş olabileceğini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Pala, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

turkmenistanli-ogrencinin-basindan-vurulmus-cesedi-bulundu_9791_dhaphoto2

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

turkmenistanli-ogrencinin-basindan-vurulmus-cesedi-bulundu_9791_dhaphoto3

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mahkemeden ‘taşınabilir ev’ kararı! Belediyenin ‘yasak’ kararı kaldırıldı…Mahkemeden ‘taşınabilir ev’ kararı! Belediyenin ‘yasak’ kararı kaldırıldı…
Sahte doktorla ilgili çarpıcı detay! Sevgilisi varken görüştüğü kişi foyasını ortaya çıkardıSahte doktorla ilgili çarpıcı detay! Sevgilisi varken görüştüğü kişi foyasını ortaya çıkardı
İşte partilerin hedeflerindeki seçmen! Bu fark çok konuşulacakİşte partilerin hedeflerindeki seçmen! Bu fark çok konuşulacak
Anahtar Kelimeler:
Samsun

En Çok Okunan Haberler

Yer: Adana! Tarlasında bulundu, hayatı değişti: Yıllar önce söylediğimde herkes 'deli' diyordu

Yer: Adana! Tarlasında bulundu, hayatı değişti: Yıllar önce söylediğimde herkes 'deli' diyordu

18 yaşındaki Elif Irmak'ın katili psikopat koca sabıkalı çıktı!

18 yaşındaki Elif Irmak'ın katili psikopat koca sabıkalı çıktı!

Son paylaşımı tartışma yarattı! "Sapıttı iyice! Kimse savunmasın..."

Son paylaşımı tartışma yarattı! "Sapıttı iyice! Kimse savunmasın..."

Motorinde yeni tabela! Akaryakıtta indirim

Motorinde yeni tabela! Akaryakıtta indirim

Fatih Altaylı canlı yayında küplere bindi!

Fatih Altaylı canlı yayında küplere bindi!

Berbere gitti, hayatı kurtuldu! Kafasında fark etti, ilk başta ben zannetti ama...

Berbere gitti, hayatı kurtuldu! Kafasında fark etti, ilk başta ben zannetti ama...

İlginizi Çekebilir

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Bu kokulardan asla vazgeçemiyorlar! İşte Mynet Kadın takipçilerimizin favori parfümleri

Bu kokulardan asla vazgeçemiyorlar! İşte Mynet Kadın takipçilerimizin favori parfümleri

Regl olmaktansa ilişkisiz yaşamayı tercih etti!

Regl olmaktansa ilişkisiz yaşamayı tercih etti!

Enfeksiyonu kurutur, eklem ve sırt ağrılarını dindirir...

Enfeksiyonu kurutur, eklem ve sırt ağrılarını dindirir...

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.