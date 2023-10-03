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Silahlı saldırı sonrası Dilan ve Engin Polat çiftine yüklenmişti! "İtiraf etti" diyerek açıkladı: Şoke eden görüntüler ortaya çıktı

03.10.2023 09:25 | Son Güncelleme:
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Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, sahibi olduğu güzellik merkezine düzenlenen saldırıyla ilgili yeni paylaşım yaptı. "Dilan Polat'ın ve Engin Polat'ın beni vurdurmak için tetikçi tuttuğu iddiaları sürekli gündemde" diyen Parlak, bunun iddiadan öte itiraf eden bir kişi olduğunu açıkladı. İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki güzellik merkezine saldırının yeni görüntüleri şoke etti.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Başıma bir şey gelirse sorumlusu Dilan Polat ve Engin Polat'tır" diyen fenomen isim Banu Parlak, daha sonra ise güzellik merkezinin kurşunlandığını duyurmuştu. Saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Parlak, "Nerenin delikanlılığı bu, kadına bile sıkamıyorsunuz boş dükkâna sıktırıyorsunuz" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

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ÖNCE KEŞİF YAPTILAR

Olay, Başakşehir Bahçeşehir'de 1. Kısım Doğa Parkı'nda bulunan şarkıcı Banu Parlak'ın sahibi olduğu güzellik merkezinde cumartesi gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, güzellik merkezi önüne gelen 2 kişi önce keşif yaptı, ardından güzellik merkezine silahla ateş açarak olay yerinden motosiklet ile kaçtı.

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YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

6 kurşunun isabet ettiği güzellik merkezinde maddi hasar meydana gelirken yaşanan silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay ile ilgili polis ekiplerinin çalışması devam ediyor. 

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"İDDİA DEĞİL, İTİRAF EDEN BİR GENÇ VAR"

Güzellik merkezi sahibi Banu Parlak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Dilan Polat'ın ve Engin Polat'ın beni vurdurmak için tetikçi tuttuğu iddiaları sürekli olarak gündemde, bunlar iddia değil. İddia bir varsayım olur, ortada bunu itiraf eden bir kişi var. ''Banu Parlak'ı ve Seyhan Soylu'yu vurmam için tetikçi olarak tutmak istediler beni'' diyen bir genç var ortada.

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"NERENİN DELİKANLILIĞI BU"

'Sana ekmek yedirmeyeceğim' diyorsun, iş yerime sıkılıyor gece. Gece 01.45'te sıkılıyor, bir de 05.00'de sıkılıyor iş yerime. 6 el ateş ediliyor camlarım tuzla buz. 'Ekmek yedirmeyeceğim' diyorsun, ardından bu oluyor. İki tane kasklı genç bunu yapan, elbet bulunacak. Bunu buradan söylüyorum; onlar bulunacak. Nerenin delikanlılığı bu, kadına sıkmam kadına bile sıkamıyorsunuz boş dükkâna sıktırıyorsunuz" ifadeleri yer aldı.

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(DHA)

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