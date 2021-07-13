Silahlı saldırıya uğrayan Hasan Cevher kimdir? Hasan Cevher neden şehit edildi?

Hakkari’de görevi başındayken silahlı saldırıda hayatını kaybeden Hasan Cevher, ölümünün ardından araştırılmaya başlandı. İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Cevher’in olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Haberin yayılmasının ardından ise Hasan Cevher’in kim olduğu ve neden öldürüldüğü merak edildi. Peki İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher neden öldürüldü?

HASAN CEVHER KİMDİR?

Hasan Cevher, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde Güvenlik Şube Müdürü olarak görev yaparken, 2017 yılında Hakkari’ye atandı.

Hakkında henüz çok fazla bir bilginin bulunmadığı Hasan Cevher, Hakkari’de İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev alıyordu.

13 Temmuz tarihinde Cevher, makamında görev yaparken silahlı saldırıya uğradı.

HASAN CEVHER NEDEN ÖLDÜ?

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Hasan Cevher, görevi başındayken ekibinde yer alan bir polis memurunun silahlı saldırısına uğradı.

Hasan Cevher’in olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Hakkari Çevik Kuvvet ekiplerinden sorumlu olan Cevher’in neden öldürüldüğü ise henüz bilinmiyor.



