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Sıla'nın yeni imajının sırrı ortaya çıktı

MAGAZİN HABERLERİ | 31.12.2017 11:30 | Son Güncelleme 4 saat önce

Oyuncu Ahmet Kural ile aşk yaşayan güzel sanatçı Sıla, radikal bir karar alarak saçlarını kestirmiş, büyük bir ilgiyle karşılaşmıştı. Sanatçının bu radikal değişiminin sırrı ortaya çıktı! Sıla, İskoç müzisyen, vokalist ve Akademi ödülü sahibi bestekar Annie Lennox hayranı ve ona benzemek istiyor...

Sıla'nın yeni imajının sırrı ortaya çıktı

2017 yılını yoğun bir konser maratonu içinde tamamlayan Sıla Gençoğlu, 2018'ye yeni imajıyla girdi. Sanatçı önce saçlarını kestirdi, sonra saçlarının yanlarını asker traşı yapıp kazıttı. Sıla'nın yeni imajı takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Ama başarılı sanatçının bu imajla ilgili gönlünde yatan sır başkaydı...

HAYRANI OLDUĞU SANATÇIYA BENZEMEK İSTEDİ

Türk yapımcı ve eski şarkıcı Erol Köse'ye göre Sıla, büyük bir Annie Lennox hayranı. İskoç müzisyen, vokalist ve Akademi ödülü sahibi bestekar Annie Lennox'a benzemek için, görünümü hakkında bu radikal kararı alan Sıla, saçlarından oldukça memnun...

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sıla ahmet kural Annie Lennox yeni stil

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