Sildiği tweet'ler gündem olmuştu! Çelebi'den açıklama geldi: 'Ağabeyimden temizlemesini istedim'

CHP'den istifa edip katıldığı Memleket Partisi'nden de istifa eden Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, son günlerde siyasetin gündeminde AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialarla gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Siyaseti bıraksam da 6+1 değil Cumhur İttifakı derim!" ifadeleri kullanan Çelebi'nin bu sözleri iddiaları güçlendirmişti.

TWEET'LER SİLİNDİ

Bu sırada Çelebi'nin Twitter hesabından geçmişte paylaşılan bazı gönderilerin silinmesi dikkatlerden kaçmadı. Çelebi'nin hesabından Gezi Olayları sırasında yaşamını yitiren Berkin Elvan'a ilişkin paylaşımda şu ifadeler yer almıştı:

"Berkin Elvan ölümsüzdür. Bir yıl da geçse bin yıl da geçse onun adı bu topraklarda yankılanacak."

"BEN ATMADIM"

Sosyal medya hesabındaki gönderilerin kaldırılmasına yönelik tartışmalar sürerken Çelebi, paylaşımları kendisinin yapmadığını ifade etti. Twitter hesabını ağabeyinin kullandığını dile getiren Çelebi'nin açıklaması şu şekilde:

"Tweeter hesabım açılma 2012.

2015 yılına kadar tweet atmam mümkün değil. Çünkü görevdeki subayım. Ayrılmam 2015.

2013-2014 cezaevindeyim. Atamam. 2015-2017 uçak kursundayım.

Görüldüğü üzere hesabı aktif yöneten ağabeyimden kendi attığı tweetlerini temizlemesini istedim."

Çelebi, paylaşımına kendi hesabından 26 Ekim 2013 tarihli bir gönderinin ekran görüntüsünü de ekledi.

