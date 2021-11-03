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Şile açıklarında teknede 40 kaçak göçmen ve 1 insan kaçakçısı yakalandı

03.11.2021 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şile Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca Ağva açıklarındaki bir teknede, 40 kaçak göçmen ile insan kaçakçısı olduğu belirtilen bir kişi yakalandı.

Şile açıklarında teknede 40 kaçak göçmen ve 1 insan kaçakçısı yakalandı

Şile Ağva'nın 21 deniz mili açığında Şile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri saat 10.45 sıralarında Kaya-X isimli balıkçı teknesinde inceleme yaptı. Teknede 40 kaçak göçmen ile insan kaçakçısı olduğu belirtilen bir kişi yakalandı.

5 FARKLI ÜLKEDEN 40 KAÇAK GÖÇMEN

Kaçak göçmenlerden 24'ünün Afgan, 6'sının Irak, 5'inin İran, 3'ünün Bangladeş ve 2'sinin Suriye uyruklu olduğu belirtildi. Göçmenlerin tekne ile yurt dışına kaçırılmaya çalışıldığı öğrenildi. Kaçak göçmenler Şile Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'na ait tekneye bindirilerek karakola getirildi.

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İNSAN KAÇAKÇISI GÖZALTINA ALINDI

Burada kaçak göçmenlere üst ve çanta araması yapıldı. İnsan kaçakçısı olduğu belirtilen bir kişi gözaltına alındı. İlk işlemlerinin ardından kaçak göçmenler İstanbul İl Göç İdaresi'ne götürüldü. İnsan kaçakçısı olduğu belirtilen kişi işlemlerinin tamamlanması ardından savcılığa sevk edildi.

(DHA)

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