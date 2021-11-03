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Havalimanına girip iniş yapan uçağın önüne çıkmışlardı! Sınır dışı edildiler

03.11.2021 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da, aralarında polisten kaçıp havalimanına giren 21 kaçak göçmenin de bulunduğu 120 göçmen sınır dışı edildi.

Edinilen bilgiye göre, dün Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İncirlik Park Alanında uygulama başlattı. Bir süre sonra, Tatvan’dan Ankara’ya gitmek üzere yola çıktığı öğrenilen TIR'dan şüphelenen polis ekipleri aracı durdurdu. İçerisinde Aydın K., Hanım A. ve Muharrem K.’nin bulunduğu TIR'da arama başlatıldı.

TIR'IN KASASINDAN ÇIKTILAR

Arama kapsamında açılan TIR kasasında 111’i Afganistan, 8’i Pakistan ve 1’i Bangladeşli olduğu öğrenilen 120 kaçak göçmen olduğunu belirledi. Polis bunun üzerine aracı Şakirpaşa Polis Merkezine götürürken, o sırada 21 kaçak göçmen kaçıp Adana Havalimanına girdi.

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İNİŞ YAPAN UÇAĞIN ÖNÜNE ÇIKTILAR

Göçmenlerin havalimanında kaçmaya çalıştığı sırada ise özel bir uçak da iniş yaptı. Uçak, göçmenler nedeniyle pistte durup beklemek zorunda kaldı. Polis ekipleri kısa sürede, kaçan 21 kaçak göçmeni yakaladı. Bu anlar da bir cep telefonu tarafından anbean görüntülendi. Yaşanan olay sebebiyle havalimanında uçak seferleri geçici olarak aksadı.

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SINIR DIŞI EDİLDİLER

Olayla ilgili inceleme tamamlandıktan sonra kaçak göçmenleri getiren 1’i kadın 3 zanlı gözaltına alındı. 120 kaçak göçmen ise sınır dışı edilmek üzere Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Buradaki işlemlerinin ardından kaçak göçmenler sınır dışı edilecek.

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(İHA)

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