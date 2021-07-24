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  4. Şile yolunda feci kaza! İtfaiye termal kamera ile yaralı aradı

Şile yolunda feci kaza! İtfaiye termal kamera ile yaralı aradı

24.07.2021 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çekmeköy Şile yolunda pikap, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle yol kenarına devrildi. Görgü tanıklarının bir kişinin pikaptan fırladığını iddia etmesi üzerine polis, itfaiye ve çevredekiler arama yaptı, termal kameranındı kullanıldığı aramada kimseye rastlanmadı.

Şile yolunda feci kaza! İtfaiye termal kamera ile yaralı aradı

Kaza, 17:00 sıralarında Çekmeköy Şile yolu Ümraniye istikametinde meydana geldi.

İddiaya göre, pikabı süren kişi direksiyon hakimiyetini kaybetti. Pikap yol kenarına devrilirken, kazayı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Pikap sürücüsü çevredekiler tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

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İDDİA SONRASI TERMAL KAMERAYLA ARAMA YAPTILAR

Görgü tanıklarının pikap takla attığı sırada bir kişinin fırladığını gördüklerini iddia etmesi üzerine ekipler, çevrede ve ormanlık alanda arama yaptı. İtfaiye ekiplerinin çalılık alanda termal kamera ile yaptığı taramada kimseye rastlanmadı.

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"BİRİSİNİ HAVADA GÖRDÜM"

Kazayı gören Halim Çalım "Biz Şile tarafından geliyorduk. Arabanın uçtuğunu gördük. Yaralı biri vardı onu çıkardık. İki kişi olduğu söylendi bir kişi kayıptı. Arabanın dışını ve etrafını baktık bir şey bulamadık. Polis ekipleri ve tanıklar geldi. Görgü tanığına göre iki kişi olduğu iddia edildi. Ormana doğru savrulduğu söyleniyor. Vatandaş olarak bizde aradık bir şey bulamadık" diye konuştu. Savrulan kişinin olduğunu iddia eden Yaşar Alp ise "Burada odun topluyordum. Bir anda arabanın uçtuğunu gördüm. Bir baktım birisini havada gördüm. Top gibi fırladı" dedi.

Kaza nedeniyle Şile Yolu Ümraniye istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Çekmeköy
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