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Silikonları duşta patlayan yetişkin film yıldızı akıllanmaı! Estetik ameliyatı için kolları sıvadı: Daha büyüğünü...

29.04.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de yaşayan yetişkin film yıldızı Sophie Anderson’ın duşta olduğu sırada göğüs silikonları patlamıştı. Geçtiğimiz aylarda yaşadığı olayın sonrasında apar topar hastaneye kaldırılan Anderson ölümden döndüğünü itiraf etmişti. İyileşme sürecinin tamamlandığından söz eden Anderson, yeni estetik ameliyatı için hazırlandığını ifade etti. Anderson, öncekinden daha büyük göğüslere sahip olmak için bıçak altına yatacağını belirtti.

Silikonları duşta patlayan yetişkin film yıldızı akıllanmaı! Estetik ameliyatı için kolları sıvadı: Daha büyüğünü...

İngiltere’de yaşayan yetişkin fil yıldızı Sophie Anderson, OnlyFans hesabı sayesinde kısa sürede tüm dünyadan takipçilerine ulaşmayı başardı. Geçtiğimiz aylarda göğüs implantlarının duş yaptığı sırada patlaması üzerine hastaneye kaldırılan Anderson adından söz ettirmeyi başarmıştı. Silikonlarının patlaması üzerine iyileşme sürecinde sosyal medyadan uzak duran Anderson sessizliğini bozdu. The Fellas podcast'inde konuşan Anderson, daha fazla estetik ameliyat için yeni planları olduğunu itiraf etti.

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“BUNU TEKRAR YAPTIRMAK İSTİYORUM”

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Geçmişte altı göğüs, dört burun ve bir kalça ameliyatı olduğunu ifade eden Anderson, “Daha fazla cerrahi operasyon için kendimi hazırlıyorum. Şimdi karar verdim ve daha büyük göğüslere sahip olmak istediğimi anladım. Bunu tekrar yaptırmak istiyorum. Göğüslerimin büyük olmasının beni daha iyi hissettirdiğini gördüm” dedi.

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Göğüs implantlarının patlamasından sonra kendisini bir anda ameliyatta bulduğunu anlatan Anderson, “Benimle iletişime geçen ve geçmiş olsun dileklerini ileten bir sürü insan oldu. Ünlü isimler de bana mesajlarıyla destek oldu” diye konuştu.

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