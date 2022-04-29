Silikonları duşta patlayan yetişkin film yıldızı akıllanmaı! Estetik ameliyatı için kolları sıvadı: Daha büyüğünü...

İngiltere’de yaşayan yetişkin fil yıldızı Sophie Anderson, OnlyFans hesabı sayesinde kısa sürede tüm dünyadan takipçilerine ulaşmayı başardı. Geçtiğimiz aylarda göğüs implantlarının duş yaptığı sırada patlaması üzerine hastaneye kaldırılan Anderson adından söz ettirmeyi başarmıştı. Silikonlarının patlaması üzerine iyileşme sürecinde sosyal medyadan uzak duran Anderson sessizliğini bozdu. The Fellas podcast'inde konuşan Anderson, daha fazla estetik ameliyat için yeni planları olduğunu itiraf etti.

“BUNU TEKRAR YAPTIRMAK İSTİYORUM”

Geçmişte altı göğüs, dört burun ve bir kalça ameliyatı olduğunu ifade eden Anderson, “Daha fazla cerrahi operasyon için kendimi hazırlıyorum. Şimdi karar verdim ve daha büyük göğüslere sahip olmak istediğimi anladım. Bunu tekrar yaptırmak istiyorum. Göğüslerimin büyük olmasının beni daha iyi hissettirdiğini gördüm” dedi.

Göğüs implantlarının patlamasından sonra kendisini bir anda ameliyatta bulduğunu anlatan Anderson, “Benimle iletişime geçen ve geçmiş olsun dileklerini ileten bir sürü insan oldu. Ünlü isimler de bana mesajlarıyla destek oldu” diye konuştu.



