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  4. Simge Aköz sevgilisi Berkay Ateş'i paylaştı! Ebrar Karakurt hemen yorum yazdı

Simge Aköz sevgilisi Berkay Ateş'i paylaştı! Ebrar Karakurt hemen yorum yazdı

20.02.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli voleybolcumuz Simge Aköz sevgilisi Berkay Ateş'in doğum gününde yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Sadakatsiz'in yıldızı Berkay Ateş ile bir fotoğrafını paylaşan Simge Aköz paylaşımına "İyi ki" notunu düştü sosyal medyada yorum yağdı. Ebrar Karakurt da ünlü çiftte "Allah nazarlardan saklasın amin" dedi.

Simge Aköz sevgilisi Berkay Ateş'i paylaştı! Ebrar Karakurt hemen yorum yazdı

Sadakatsiz'in yıldızı Berkay Ateş ve milli voleybolcumuz Simge Aköz yeni bir aşka yelken açtı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamaya çalışan ikiliden ilk kez aşk paylaşımı geldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı sporcularından Simge Aköz, sosyal medya hesabından Berkay Ateş'e ilan-ı aşk etti.

Berkay Ateş'in doğum gününde birlikte bir karelerini paylaşan Simge Aköz paylaşımında "İyi ki" notunu düştü. Aköz'ün paylaşımına Berkay Ateş ise kalp emojisiyle yanıt verince sosyal medya yıkıldı.

Ekran Alıntısı

Ünlü isimlerin maşallah yorumları yağdırdığı paylaşıma Ebrar Karakurt da "Allah nazarlardan saklasın amin" yorumunu yaptı.

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Berkay Ateş
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