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Simge Barankoğlu gözaltına mı alındı? Simge Barankoğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Neden gözaltına alındı?

20.05.2022 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Simge Barankoğlu gözaltına mı alındı? sorusunun yanıtı ve ünlü sosyal medya fenomeninin biyografisi 20 Mayıs Cuma günü basında yer alan haberlerin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İzmir'de gözaltına alındığı aktarılan ünlü fenomen hakkında internette araştırılma yapılmaya başlandı. Peki Simge Barankoğlu gözaltına mı alındı? Simge Barankoğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Neden gözaltına alındı? İşte detaylar...

Simge Barankoğlu gözaltına mı alındı? Simge Barankoğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Neden gözaltına alındı?

Simge Barankoğlu gözaltına alındığı yönünde çıkan haberler sonrası vatandaşlar ünlü sosyal medya fenomenine ilişkin internette araştırma yapmaya başladı. İzmir'in Ödemiş ilçesinde gözaltına alınan ünlü fenomen ile ilgili; Simge Barankoğlu gözaltına mı alındı? Simge Barankoğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Neden gözaltına alındı? soru ve konu başlıkları internette araştırılıyor. Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

SİMGE BARANKOĞLU GÖZALTINA MI ALINDI?

Simge Barankoğlu, İzmir'de gözaltına alındı. Ünlü sosyal medya fenomeni hakkında dolandırıcılık suçundan arama kararı olduğu aktarılırken, Simge Barankoğlu'nun emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Simge Barankoğlu daha önce de dolandırıcılık suçundan tutuklanmış, 56 gün cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakılmıştı.

SİMGE BARANKOĞLU KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Simge Barankoğlu 1995 yılında doğdu.

Simge Barakoğlu, Adnan Menderes Üniversitesi mezunudur ve aslen İzmir Ödemişlidir.

Simge Barakoğlu gözaltına mı alındı?

SİMGE BARANKOĞLU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Simge Barankoğlu'nun dolandırıcılık suçundan arama kaydı bulunuyordu.

Simge Barankoğlu, gözaltına alındı. İzmir Ödemiş'te uygulama yapan polis ekipleri, dolandırıcılık suçundan arama kaydı olan Simge Barankoğlu'nu gözaltına alıp ilçe emniyet müdürlüğüne götürdü. Simge Barankoğlu emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Barankoğlu daha önce de aynı suçtan tutuklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı
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