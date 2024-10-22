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Simge hem iddialı tarzı hem de dansıyla sosyal medyayı salladı!

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
22.10.2024 15:14
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Simge Sağın sosyal medyayı sallayan dansıyla gündemde. Şarkıcı sahnesinde iddialı bir seçim yaptı ve adından söz ettirdi. Hem dansı hem de tarzıyla konuşulan Simge bakın nasıl dans etti.

Simge hem iddialı tarzı hem de dansıyla sosyal medyayı salladı!

"Aşkın Olayım", "Yankı", "Üzülmedin mi?" ve "Önümüz Yaz" gibi şarkılarla tanınan ünlü şarkıcı Simge Sağın ne yapsa olay oluyor.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin attığı gollerden sonra "Aşkın Olayım" şarkısının çalınmasıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Simge Sağın hem tarzı hem de sahne şovlarıyla da adından söz ettiriyor.

Simge son olarak transparan tulumuyla çıktığı sahnede şov yaptı.

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Enerjisiyle ve sahnedeki dansıyla adından söz ettiren Simge'yi görenler "Buralar alev aldı" yorumlarında bulundu.

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Simge geçtiğimiz aylarda şarkılarıyla ilgili "Cesurum! Daha da cesur olmak istiyorum. Korkunun ecele faydası olmadığını biliyorum. Korkunun hayattan çok şey götürdüğüne inanıyorum…" demişti.

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